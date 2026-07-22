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Az angol Morgan Rogers (b) és az argentin Nicolás Tagliafico a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzést nézi az atlantai Mercedes-Benz Stadion lelátóján 2026. július 15-én.
Nyitókép: Will Oliver

Elvitték a vb sztárját, óriási igazolási rekord a brit fociligában

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A Chelsea labdarúgócsapata brit rekordösszegért, 117 millió fontért szerződtette Morgan Rogerts az Aston Villától.

A londoni klub 2033-ig szóló megállapodást kötött a szélsővel, aki tagja volt a vasárnap véget ért világbajnokságon bronzérmes angol válogatottnak.

Brit sajtóértesülések szerint a Chelsea 117 millió fontot (137,32 millió euró) fizetett Rogersért, ami új csúcs a szigetországban csapatot váltott labdarúgók esetében. Az eddigi rekordot a szintén vb-bronzérmes Elliott Anderson tartott, aki július elején 135 millió euróért szerződött a Nottingham Foresttől a Manhcester Cityhez.

Nyitóképünkön: Morgan Rogers (balra) és az argentin Nicolás Tagliafico a labdarúgó-világbajnokság elõdöntőjében játszott Anglia–Argentína mérkőzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadion lelátóján 2026. július 15-én.

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Kezdőlap    Belföld    Elvitték a vb sztárját, óriási igazolási rekord a brit fociligában

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