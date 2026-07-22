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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Közérthető orvosi tájékoztatók jönnek

Infostart / MTI

Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon, a 30-40 perces, tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről.

Az intézet tájékoztatása szerint az új, hiánypótló – Heim online rendelés című – sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseit a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől.

A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almássy Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában.

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a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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