Közérthető orvosi tájékoztatók jönnek

Az intézet tájékoztatása szerint az új, hiánypótló – Heim online rendelés című – sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseit a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől.

A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almássy Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában.