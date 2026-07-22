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Bamako, Remény Háza, Richter
Nyitókép: Richter

Afrikában is segít a Richter: folytatta a kiszolgáltatott helyzetű nők támogatását a bamakói Remény Háza

Infostart

Közel 50 nő kapott segítséget 2026 első félévében a Maliban működő Richter Gedeon Remény Házban (House of Hope). A központ integrált programja keretében egészségügyi ellátást, biztonságos környezetet, tanácsadást, oktatást és szakmai képzéseket nyújt a kiszolgáltatott helyzetű nőknek és lányoknak.

A Remény Házát a Richter Gedeon Nyrt., a magyarországi székhelyű Közel Afrikához Alapítvány, valamint a helyi Sini Sanuman Alapítvány együttműködésében hozták létre. A Remény Háza az erőszak és a hagyományokon alapuló káros beavatkozások által érintett nők számára kínál biztonságos menedéket, nőgyógyászati ellátást, pszichoszociális és jogi támogatást, valamint oktatási és készségfejlesztő lehetőségeket.

2025-ös megnyitása óta a központ több mint száz nőnek nyújtott segítséget,

miközben közösségi tájékoztató és szemléletformáló tevékenységeivel ennél jóval több embert ért el Bamakóban és környékén. A program egyre nagyobb bizalmat élvez a helyi közösségek körében, és célja, hogy a következő években még több emberhez jusson el.

2026 első hat hónapjában a Remény Háza továbbra is számos nehéz élethelyzetben lévő nőt fogadott. Az egyéni esetkezelés és tanácsadás mellett a támogatott nők nőgyógyászati konzultációkhoz, egészségügyi szakellátáshoz, átmeneti szálláshoz és szakmai képzési lehetőségekhez jutottak. A központ emellett tájékoztató programokat biztosított a női egészség különböző témáiban, miközben a terepmunkások helyi női közösségekkel is együttműködnek.

A központ egyik kiemelt kezdeményezése a szabás-varrás műhely működtetése, ahol a résztvevők gyakorlati varrási ismereteket sajátíthatnak el, miközben értékesítésre szánt termékek előállításában is tapasztalatot szereznek. A műhelyben végzett munka hozzájárul a nők önbizalmának erősítéséhez, új készségek elsajátításához és jövőbeli megélhetési lehetőségeik bővítéséhez.

A program munkája egy fontos időszakában folytatódik a mali nők jogainak védelmében: 2025-ben Mali jogszabályban tiltotta be a női nemiszerv csonkítást (FGM). Ennek elérése hosszú évek helyi és nemzetközi érdekképviseleti munkájának eredménye volt. Bár a jogszabály önmagában nem elegendő a káros gyakorlat felszámolásához, jelentős lépést jelent a nők jogainak, egészségének és méltóságának védelme érdekében.

„A nők életminőségének javítása régóta a Richter küldetésének középpontjában áll, és hisszük, hogy a valódi előrelépéshez nemcsak az egészségügyi ellátás fejlesztésére, hanem a női jóllétet befolyásoló társadalmi tényezők kezelésére is szükség van” – mondta Beke Zsuzsanna, a Richter Csoportszintű PR, CSR és Kormányzati Kapcsolatok főosztályvezetője. „Célunk, hogy a női egészség területén nemzetközileg is egyre meghatározóbb szakmai szereplővé váljunk, társadalmi felelősségvállalási programjaink ennek fontos pillérei. A bamakói Remény Háza nemzetközi CSR tevékenységünk zászlóshajójává vált, és jól mutatja, hogyan teremthet az egészségügyi szakértelem, az oktatás és a közösségi együttműködés kézzelfogható és tartós változást. Büszkék vagyunk arra, hogy a központ mára a kiszolgáltatott helyzetű nők számára a támogatás és a remény fontos szimbóluma lett” – tette hozzá.

Morris Andrea, a Közel Afrikához Alapítvány elnöke elmondta: „A 2026 első felében elért eredmények megerősítik, hogy a Remény Háza valós szükségletre reagál. Minden egyes nő, aki egészségügyi ellátásban részesül, biztonságra talál, új készségeket sajátít el, vagy nagyobb önbizalommal tervezheti jövőjét, fontos eredményt jelent. Különösen biztató számunkra a helyi közösségek egyre aktívabb részvétele és a központ által nyújtott szolgáltatások ismertségének növekedése. Partnereinkkel együtt azon dolgozunk továbbra is, hogy a nők és családjaik számára biztonságosabb és reménytelibb jövőt teremtsünk.”

A folyamatos kihívások ellenére és a szolgáltatásai iránti egyre növekvő igény mellett a Remény Háza továbbra is elkötelezetten támogatja a kiszolgáltatott helyzetű nőket az egészségügyi ellátást, a biztonságot, az oktatást és a készségfejlesztést ötvöző integrált programján keresztül. A program melletti hosszú távú szerepvállalása jól tükrözi a Richter elhivatottságát a nők egészségének és életminőségének javítása iránt, olyan kezdeményezések révén, amelyek világszerte érdemi és tartós változást hoznak a nők életében.

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Kezdőlap    Belföld    Afrikában is segít a Richter: folytatta a kiszolgáltatott helyzetű nők támogatását a bamakói Remény Háza

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