Rejtélyes holttest: a tetoválások lehetnek a kulcs – képek

Az elhunyt kb. 163 cm magas, 30-40 év körüli, normál testalkatú férfi. Az elhalt fekete színű NikeAir márkájú térdnadrágot, 1 pár fekete színű „Sport” feliratú zoknit, valamint 1 pár fehér-szürke Hugo Boss márkájú cipőt viselt – olvasható a police.hu-n.
Néhai környezetében többek között feltalálásra került nejlon szatyorban egy darab világoskék színű S méretű ClockHouse márkájú férfi rövid ujjú póló, valamint egy nyitott állapotú, 20 cm hosszúságú vadászbicska, melynek pengehosszúsága 7 cm.
A holttesten felső ruházat nem volt, így a felsőtesten láthatóak voltak az alábbi tetoválások:
- jobb vállon a tricepsztől könyökig égő koponya, mely át van szúrva egy egy tőrrel vagy karddal, mely 20 cm hosszú,
- szívtájék fölött, a mellkason egy 23 cm hosszú tigrisre hasonlító állati motívum,
- bal felkaron 30 cm hosszúságú nonfiguratív tetoválás látható,
- bal oldali lapockán 16 cm hosszú emberi fejet ábrázoló tetoválás,
- jobb lapocka részen 12 cm hosszú, emberi fejet ábrázoló tetoválás,
- bal alkaron szintén emberi fejet ábrázoló tetoválás szerepel, mely alatt csukló környékén egy kézfejre leérő rózsafüzérre hasonlító tetoválás látható végén egy kereszttel,
- jobb alkaron lévő tetoválás ábrázolása nem kivehető.
A Karcagi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen férfi személyazonosságával kapcsolatban adattal, információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-59-500-250 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.