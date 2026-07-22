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Rejtélyes holttest: a tetoválások lehetnek a kulcs – képek

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2026. június 27-én késő délután Kunhegyes külterületén a 34-es főút melletti fás bokros részen egy holttestet találtak. Az elhunyt férfinél azonosításra alkalmas iratok nem voltak. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Az elhunyt kb. 163 cm magas, 30-40 év körüli, normál testalkatú férfi. Az elhalt fekete színű NikeAir márkájú térdnadrágot, 1 pár fekete színű „Sport” feliratú zoknit, valamint 1 pár fehér-szürke Hugo Boss márkájú cipőt viselt – olvasható a police.hu-n.

Néhai környezetében többek között feltalálásra került nejlon szatyorban egy darab világoskék színű S méretű ClockHouse márkájú férfi rövid ujjú póló, valamint egy nyitott állapotú, 20 cm hosszúságú vadászbicska, melynek pengehosszúsága 7 cm.

A holttesten felső ruházat nem volt, így a felsőtesten láthatóak voltak az alábbi tetoválások:

  • jobb vállon a tricepsztől könyökig égő koponya, mely át van szúrva egy egy tőrrel vagy karddal, mely 20 cm hosszú,
  • szívtájék fölött, a mellkason egy 23 cm hosszú tigrisre hasonlító állati motívum,
  • bal felkaron 30 cm hosszúságú nonfiguratív tetoválás látható,
  • bal oldali lapockán 16 cm hosszú emberi fejet ábrázoló tetoválás,
  • jobb lapocka részen 12 cm hosszú, emberi fejet ábrázoló tetoválás,
  • bal alkaron szintén emberi fejet ábrázoló tetoválás szerepel, mely alatt csukló környékén egy kézfejre leérő rózsafüzérre hasonlító tetoválás látható végén egy kereszttel,
  • jobb alkaron lévő tetoválás ábrázolása nem kivehető.
Police.hu
Police.hu

A Karcagi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen férfi személyazonosságával kapcsolatban adattal, információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-59-500-250 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.

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