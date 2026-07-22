Rejtélyes holttest: a tetoválások lehetnek a kulcs – képek

Az elhunyt kb. 163 cm magas, 30-40 év körüli, normál testalkatú férfi. Az elhalt fekete színű NikeAir márkájú térdnadrágot, 1 pár fekete színű „Sport” feliratú zoknit, valamint 1 pár fehér-szürke Hugo Boss márkájú cipőt viselt – olvasható a police.hu-n.

Néhai környezetében többek között feltalálásra került nejlon szatyorban egy darab világoskék színű S méretű ClockHouse márkájú férfi rövid ujjú póló, valamint egy nyitott állapotú, 20 cm hosszúságú vadászbicska, melynek pengehosszúsága 7 cm.

A holttesten felső ruházat nem volt, így a felsőtesten láthatóak voltak az alábbi tetoválások:

jobb vállon a tricepsztől könyökig égő koponya, mely át van szúrva egy egy tőrrel vagy karddal, mely 20 cm hosszú,

szívtájék fölött, a mellkason egy 23 cm hosszú tigrisre hasonlító állati motívum,

bal felkaron 30 cm hosszúságú nonfiguratív tetoválás látható,

bal oldali lapockán 16 cm hosszú emberi fejet ábrázoló tetoválás,

jobb lapocka részen 12 cm hosszú, emberi fejet ábrázoló tetoválás,

bal alkaron szintén emberi fejet ábrázoló tetoválás szerepel, mely alatt csukló környékén egy kézfejre leérő rózsafüzérre hasonlító tetoválás látható végén egy kereszttel,

jobb alkaron lévő tetoválás ábrázolása nem kivehető.

Police.hu

A Karcagi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen férfi személyazonosságával kapcsolatban adattal, információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-59-500-250 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.