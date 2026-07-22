Zsákmányolt ukrán drónokkal hajthat végre provokációkat Oroszország – figyelmeztet a lengyel védelmi miniszter

A lengyel védelmi miniszter szerint az orosz hibrid hadviselés már most is több formában zajlik: ide tartozik a GPS-jelek zavarása, a szabotázsakciók, valamint a drónokkal végrehajtott provokációk. Úgy fogalmazott: nem zárható ki, hogy Oroszország a zsákmányolt ukrán pilóta nélküli repülőeszközöket a NATO keleti szárnyának országai – köztük a balti államok, Finnország, Románia vagy Lengyelország – ellen vetheti be, ezzel megnehezítve a támadások eredetének egyértelmű azonosítását.

Władysław Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta, hogy a hadsereg, a határőrség, a rendőrség és a hírszerző szolgálatok szorosan együttműködnek a NATO szövetségeseivel. A térség országai fokozott készültségben vannak, hiszen a háborúban használt drónok egy részét lelövés vagy elfogás után ismét hadrendbe lehet állítani.

A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy Oroszország korábban nem vállalta a felelősséget azokért a drónokért, amelyek lengyel területen csapódtak be. Hozzátette:

az elmúlt napokban három egymást követő napon is olyan repülőgépeket észleltek a lengyel légtér közelében, amelyek feltehetően a légvédelem reakcióidejét és működését figyelték.

Szerinte ez is annak a fokozatos eszkalációnak a része, amelyet Oroszország folytat a NATO keleti határain.

Ezt támasztja alá a Lengyel Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének elemzője is. Aleksandra Kozioł szerint az ismétlődő orosz repülések célja lehet annak felmérése, hogy mely repülőterekről szállnak fel a készültségi vadászgépek, milyen gyorsan reagál a lengyel légvédelem, hogyan működik a parancsnoki rendszer, és milyen hatékony az együttműködés a NATO-szövetségesek között.

A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy a politikai nézeteltérések ellenére Lengyelország továbbra is megosztja Ukrajnával a légtérvédelemmel kapcsolatos információkat. Azt is elismerte azonban, hogy egy-egy drón eredetét nem minden esetben lehet gyorsan és teljes bizonyossággal megállapítani.

Kosiniak-Kamysz az orosz dezinformációs kampányokra is figyelmeztetett. Szerinte ezek célja az állami intézményekbe vetett bizalom megingatása és a lengyel–ukrán kapcsolatok gyengítése. Arra kérte a lakosságot, hogy minden esetben ellenőrizzék a hírek forrását, mert – mint fogalmazott – az orosz propagandával szemben fel lehet lépni, de sokkal nehezebb a helyzet, ha annak üzeneteit maguk a lengyelek terjesztik.