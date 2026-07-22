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Egy nő ajkát feltöltik injekcióval.
Nyitókép: Unsplash

Életét vesztette egy fiatal nő egy hosszú életet ígérő klinikán

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A New York-i Rendőrkapitányság közlése szerint vasárnap délután meghalt egy 27 éves nő, miután egy úgynevezett „öregedésgátló terápián” vett részt a bronxi Bereshit Lifestyle Centerben.

Az ügyben a rendőrség vádat emelt és őrizetbe vette a klinikán dolgozó Luis Rojas Cabrerát, a haláleset pontos körülményeit azonban egyelőre még vizsgálják – írja a Gizmodo nyomán a 24.hu.

A halál oka egyelőre nem ismert, de néhány részlet már nyilvánosságra került. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 911-es segélyhívás nyomán vonultak ki a New York-Presbyterian Allen Kórházba, ahol a személyzet közölte velük, hogy a nőt eszméletlen állapotban szállították be a Bereshit Lifestyle Centerből. Az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, röviddel később halottnak nyilvánították.

A központ saját honlapja szerint szolgáltatásai a fogyókúrás kezelésektől az immunerősítő programokig számos terápiát kínálnak. A hivatalos információk alapján a nőt kezelő Luis Rojas Cabrera a Dominikai Köztársaságban aktív sebész és természetgyógyász, az Egyesült Államokban azonban kizárólag alternatív gyógyászat és „holisztikus egészség” területén rendelkezik engedéllyel. A New York-i rendőrség ezért gondatlan veszélyeztetés és jogosulatlan szakmagyakorlás miatt emelt vádat ellene.

Bár a nő halálának oka még nem ismert, az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, amely alternatív gyógyászati vagy hosszú életet ígérő wellnessklinikákhoz köthető.

A múlt héten a miami rendőrség vádat emelt Samuel Lee ellen Tina Sodhi több mint egy évvel ezelőtti halálával összefüggésben. A hatóságok szerint a nő Lee felügyelete alatt halt meg egy háromnapos pszichedelikus elvonulás során. Tavaly pedig két nő került kórházba, miután peptidinjekciókat kaptak egy Las Vegasban megrendezett öregedésgátló konferencián – olvasható.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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