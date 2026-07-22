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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Porpáczy Krisztina: új alapokra kell helyezni a háziorvosi rendszert, kész a program

Infostart / MTI

Új alapokra kell helyezni a háziorvosi rendszert, amely jelenleg számos ponton elérte teljesítőképessége határát – közölte Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára a Facebook-oldalán. Hozzátette: elkészítették az alapellátás fejlesztési programját.

Porpáczy Krisztina, reagálva a HVG360 Pest vármegyei Szadán készített riportjára, azt írta: az eset rámutat arra a problémára, amit az alapellátásban dolgozókkal együtt évek óta érzékelnek. A riport szerint Ács Tamás szadai háziorvos nemrég jelezte: egyoldalúan felmondta háziorvosi ellátási szerződését, mert belefáradt abba, hogy több éve hiába küzd a jobb munkakörülményekért és a túlterheltség ellen.

Az alapellátásért is felelős államtitkár jelezte: rendszerszintű problémáról van szó. Az ügyben lakossági fórumot tartottak, ami után megindultak az érdemi egyeztetések, az önkormányzat hozzáállása megváltozott, és Ács Tamás folytatni tudja munkáját Szadán.

Porpáczy Krisztina kitért arra, hogy egy jól működő egészségügyi rendszerben a problémákat nem válsághelyzetek oldják meg, hanem a folyamatos szakmai párbeszéd. Kevés nehezebb döntés van egy háziorvos számára annál, mint amikor el kell hagynia azokat a családokat, akiket hosszú évek óta gyógyít. Az ilyen döntések mögött szinte mindig évek óta fennálló túlterheltség, bizonytalanság és megoldatlan működési problémák állnak - írta.

Az államtitkár kiemelte:

elkészítették az alapellátás fejlesztési programját, aminek egyik legfontosabb eleme az Országos Alapellátási és Módszertani Intézet, valamint a 164 Integrált Egészségügyi és Szociális Centrum létrehozása.

Ezek, írta, valódi szakmai és szervezési hátteret biztosítanak majd az alapellátásban dolgozóknak: segítséget nyújtanak a helyettesítések megszervezésében, a humánerőforrás biztosításában, valamint az egészségügyi és szociális ellátások összehangolásában.

Közölte, ezzel párhuzamosan megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztratív terheket, korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be, és olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak a Hugonnai Vilma-program és az Andrássy Ilona-program segítségével, amely ismét vonzóvá teheti a háziorvosi hivatást.

„A szadai ügy számomra nem egy helyi konfliktus története, hanem figyelmeztetés arra, hogy az alapellátás reformját nem lehet tovább halogatni” – emelte ki.

Hozzátette: háziorvosként pontosan tudja, milyen érzés, amikor egy kolléga egyre több energiát fordít arra, hogy működőképesen tartsa a praxisát, mint arra, amiért ezt a hivatást választotta: a betegek gyógyítására.

Közölte, államtitkárként célja, hogy a háziorvosok ismét elsősorban a betegeikkel foglalkozhassanak a rendszer hiányosságainak kezelése helyett.

Kitért arra, a magyar alapellátásban óriási érték és tudás halmozódott fel, és az államtitkárság feladata az, hogy ezt a tudást megbecsülje és olyan munkafeltételeket teremtsen, amelyek méltók a háziorvosok és az alapellátás valamennyi szakemberének felelősségéhez és elhivatottságához.

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Kezdőlap    Belföld    Porpáczy Krisztina: új alapokra kell helyezni a háziorvosi rendszert, kész a program

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