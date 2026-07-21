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Aréna
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
2026. július 21. 18:00
Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
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