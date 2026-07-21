ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.99
usd:
317.46
bux:
141600.83
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa

2026. július 21. 18:00
Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Inspiráló ipari projektek Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Tudományos percek Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. július 21. 19:29
A Trump-módszert használja az új brit kormányfő, a sajtó rögtön nekiesett
2026. július 21. 18:56
Pótvizsgára készülő diákok kapnak segítséget
2026. július 21. 18:09
Kétarcú lett az ingatlanpiac
2026. július 21. 18:00
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
2026. július 21. 17:44
Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos
2026. július 21. 17:20
Kapkodtak a nemzetközi befektetők az MBH kötvényeiért
2026. július 21. 16:22
Elkezdődött a Tusványos – Orbán Viktoron és Magyar Péteren mindenki szeme
2026. július 21. 16:09
Egyre több erőszakot szül az ukrajnai mozgósítás
×