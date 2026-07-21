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Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Central European Summit című nemzetközi konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

Infostart / MTI

Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, vállalva, hogy megőrzöm az elmúlt 16 év eredményeit és képviselem értékeinket – jelentette ki megválasztása után kedden Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője egy tévéinterjúban.

A frakcióvezető a Hír TV-nek nyilatkozva azt ígérte, hogy a normalitás és a józan ész hangja lesz a parlamentben. Úgy fogalmazott, Magyarországon a nyílt önkény rendszere épül, minden magyar ember joga és kötelessége, hogy ezzel szemben minden békés és törvényes eszközzel fellépjen.

„Mi ezt fogjuk tenni, ennek minden parlamenten belüli és minden parlamenten kívüli eszközét fel fogjuk használni” – tette hozzá.

Bóka János elmondta: azzal az elszántsággal kezdték a munkát, hogy a kormány konstruktív ellenzéke lesznek, támogatnak minden olyan kezdeményezést, ami Magyarország és a magyar emberek érdekében születik, ugyanakkor ellenezni fognak mindent, ami a magyar embereknek rossz.

„Úgy tűnik, hogy Magyarország miniszterelnöke nem érdemi vitát kíván folytatni a parlament falai között, hanem személyeskedő, erőszakos, nyíltan agresszív megnyilvánulásaival a parlamentet egyfajta cirkuszra akarja átalakítani” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Hozzátette: neki nem jelent semmit, hogy a miniszterelnök rá személyeskedő megjegyzéseket tesz.

Bóka János rendkívül nyugtalanító fejleménynek nevezte a Fidesz szerverközpontjában folytatott keddi ügyészségi vizsgálatot és lefoglalásokat. Közölte, „a magyar modern demokrácia történetében még nem fordult elő olyan, hogy egy parlamenti párt, a legnagyobb ellenzéki párt teljes adatbázisát lefoglalják, ideértve a párttagok és Fidesz szimpatizánsok személyes adatait”. Megfogalmazása szerint ez az önkény legdurvább megnyilvánulása, ilyet legutóbb csak sötét diktatúrákban lehetett látni.

A frakcióvezető úgy látja, hogy mivel politikai eszközökkel nem tudják őket felszámolni, megtörni, most a büntetőjog és az igazságszolgáltatás eszközével folytatják tovább ezt a küzdelmet ellenük. „A jogi küzdelmeket megvívjuk, állunk elébe” – jelentette ki.

Bóka János szerint a Tisza Párt célja, hogy felszámolja a politikai versenyt.

„Egyértelmű, hogy a demokratikus választás lehetőségétől akarják megfosztani a magyar embereket. A jelek arra mutatnak, hogy a Tisza Párt és a Tisza-kormány nem akarja, hogy 2030-ban a magyar emberek ismét szabadon dönthessenek a sorsukról” – fogalmazott.

A frakcióvezető egy másik kérdésre válaszolva bírálta a védett üzemanyagárak kivezetését, mint mondta, a korábbi rendszer egyfajta biztonságot nyújtott, a mostani kormány azonban ezt megszüntette „azért, hogy a nemzetközi multicégek maximalizálhassák profitjukat".

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

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Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, vállalva, hogy megőrzöm az elmúlt 16 év eredményeit és képviselem értékeinket – jelentette ki megválasztása után kedden Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője egy tévéinterjúban.
 

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