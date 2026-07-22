Mintha egy sci-fiből bukkant volna elő ez a bizarr jármű a Balatonnál – videó

A magyarázat jóval prózaibb, műszaki szempontból viszont annál érdekesebb: a különös jármű egy Andreoli Engineering ATOM 2000 önjáró permetezőgép. Természetes közege nem az aszfalt, hanem a szőlő, a gyümölcsös, a citrus- és olajfaültetvény, de megfelelő felszereléssel állattartó telepek és más nagy területek fertőtlenítésére is alkalmas. A Balaton-felvidék kiterjedt szőlőültetvényeit ismerve egyáltalán nem meglepő, hogy éppen Alsóörs közelében tűnt fel – írja a vezess.hu.

A legtöbb permetezőről egy traktor mögé kapcsolt tartály vagy egy hosszú szórókeretes szántóföldi gép jut eszünkbe. Az ATOM 2000 azonban teljes értékű önjáró munkagép: saját motorral, hajtáslánccal, kormányzással, vezetőfülkével és permetezőrendszerrel rendelkezik.

Legfeltűnőbb tulajdonsága a rendkívül alacsony építés. A jelenlegi ATOM 2000 változattól függően mindössze 1,38–1,50 méter magas, vagyis legalacsonyabb kivitelében nagyjából egy Mazda MX-5 vagy egy Toyota GR86 tetőmagasságát éri el. Mindezt úgy, hogy egy 2000 literes tartályt, négykerék-hajtást és egy ipari méretű ventilátort is magával hordoz.

A szokatlan forma nem a látvány kedvéért született. A sűrű, alacsonyan záródó lombkorona alatt egy hagyományos traktor fülkéje vagy kipufogója könnyen beleakadna az ágakba. Az ATOM lekerekített burkolata és alacsony tetővonala viszont lehetővé teszi, hogy szinte „bebújjon” a növényzet alá, így ott is hatékonyan dolgozhat, ahol a hagyományos gépek már nehezen férnek el.