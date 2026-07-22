ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.87
usd:
317.88
bux:
143784.97
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kiderült, mikor áll fel az új közmédia-testület és a Médiatanács

Infostart / MTI

Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az Országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairól – közölte Radnai Márk (Tisza Párt), az Országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a bizottság szerdai ülésén.

Radnai Márk a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban azt mondta, a művelődési bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket szeptember 16-án, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.

Előzőleg az Országgyűlés kivételes eljárásban megtárgyalta, majd elfogadta keddi ülésén a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozatot.

A Független Közmédia Testületbe

  • három tagot delegál a kormány,
  • hármat az ellenzék,
  • három kategóriában civil szervezetekre is javaslatot tesz a testület.

A kormány álláspontját ismertető Tompa Enikő, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az új médiaszabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül:

  • egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre,
  • egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint
  • egy független felügyeleti hatóságra.

Szerinte ez biztosítja a közmédia szakmai és szervezeti függetlenségét és azt, hogy működése és gazdálkodása elszámoltatható legyen. Kitért arra, hogy a határozati javaslat elfogadásával a közalapítvány által kezelt vagyon a törvény erejénél fogva visszaszáll a magyar államra, a Független Közmédia Testület ugyanezzel a vagyonnal fog működni.

Radnai Márk elmondta: a házelnök várhatóan július 29-én kéri fel a képviselőcsoportokat, hogy jelöljenek tagokat legkésőbb augusztus 23-ig. A művelődési bizottság várhatóan augusztus 26-án, nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az elnök és tagok megválasztására az Országgyűlésnek, amely augusztus 31-én dönthet a testület összetételéről.

Radnai Márk a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a hét tagból álló testületbe három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelöltállításra, amelynek határideje augusztus 23. lesz.

Várhatóan július 27-én dönt a bizottság az elnöki tisztségnek a betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás szövegéről, a pályázat benyújtási határideje 30 nap lesz, a felhívást pedig augusztus 3-ig meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, valamint legalább öt nagy elérésű elektronikus vagy nyomtatott sajtótermékben – folytatta a politikus.

Tájékoztatása szerint a folyamat során eseti jelölőbizottság jön létre várhatóan augusztus végén három kormánypárti és két ellenzéki taggal, valamint egy-egy tagot delegálhat a Magyar Lapkiadók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete.

A jelölteket és a pályázókat az eseti bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg, majd a támogatott jelöltekről javaslatot tesz a művelődési bizottságnak, amely várhatóan szeptember 16-án nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mikor áll fel az új közmédia-testület és a Médiatanács

országgyűlés

közmédia

tisza párt

radnai márk

független közmédia testület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely: kész az M3-as metró hosszabbítási terve

Karácsony Gergely: kész az M3-as metró hosszabbítási terve

Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala, a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak – közölte Karácsony Gergely főpolgármester, reagálva Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra.
 

Magyar Péter és Vitézy Dávid a Baross Gábor tervről: 15 év alatt 3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasút

Kétféle rollerkategória, autóelkobzás, Btk.-tényállások – így szigorodhat a KRESZ

Benyújtották az ügynöktörvényt: így válnak megismerhetővé az adatok

Újra jönnek a megyék, nem lesz főispán, itt a határidő

Továbbra sem áll le a parlament, íme a program

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsának tűnő döntés született az amerikai tengerészgyalogságnál: fegyvert kapnak a jól ismert "golfautók"

Furcsának tűnő döntés született az amerikai tengerészgyalogságnál: fegyvert kapnak a jól ismert "golfautók"

Az amerikai tengerészgyalogság távvezérelt fegyverállomással egészíti ki az L-MADIS elnevezésű, könnyű és mobil légvédelmi rendszerét, hogy hatékonyabban léphessen fel az ellenséges drónok ellen az expedíciós műveletek során. A fejlesztés egy költséghatékony, fizikai megsemmisítést biztosító megoldással egészíti ki a meglévő elektronikai harceszközöket - írta az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyit kérnek ma egy gombóc fagyiért Magyarországon: a legdrágább azonban nem mindig a legjobb

Ennyit kérnek ma egy gombóc fagyiért Magyarországon: a legdrágább azonban nem mindig a legjobb

Hiába kerül ma már sok helyen 600-900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme, reports say

US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme, reports say

The agreement would fulfil a long-held Saudi ambition but could attract concern in Israel and from some US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 15:30
Hivatalosan is megnyílt az út vissza a seregbe az érintetteknek
2026. július 22. 15:18
Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke
×
×