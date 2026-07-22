Kiderült, mikor áll fel az új közmédia-testület és a Médiatanács

Radnai Márk a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban azt mondta, a művelődési bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket szeptember 16-án, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.

Előzőleg az Országgyűlés kivételes eljárásban megtárgyalta, majd elfogadta keddi ülésén a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozatot.

A Független Közmédia Testületbe

három tagot delegál a kormány,

hármat az ellenzék,

három kategóriában civil szervezetekre is javaslatot tesz a testület.

A kormány álláspontját ismertető Tompa Enikő, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az új médiaszabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül:

egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre,

egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint

egy független felügyeleti hatóságra.

Szerinte ez biztosítja a közmédia szakmai és szervezeti függetlenségét és azt, hogy működése és gazdálkodása elszámoltatható legyen. Kitért arra, hogy a határozati javaslat elfogadásával a közalapítvány által kezelt vagyon a törvény erejénél fogva visszaszáll a magyar államra, a Független Közmédia Testület ugyanezzel a vagyonnal fog működni.

Radnai Márk elmondta: a házelnök várhatóan július 29-én kéri fel a képviselőcsoportokat, hogy jelöljenek tagokat legkésőbb augusztus 23-ig. A művelődési bizottság várhatóan augusztus 26-án, nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az elnök és tagok megválasztására az Országgyűlésnek, amely augusztus 31-én dönthet a testület összetételéről.

Radnai Márk a Médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a hét tagból álló testületbe három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelöltállításra, amelynek határideje augusztus 23. lesz.

Várhatóan július 27-én dönt a bizottság az elnöki tisztségnek a betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás szövegéről, a pályázat benyújtási határideje 30 nap lesz, a felhívást pedig augusztus 3-ig meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, valamint legalább öt nagy elérésű elektronikus vagy nyomtatott sajtótermékben – folytatta a politikus.

Tájékoztatása szerint a folyamat során eseti jelölőbizottság jön létre várhatóan augusztus végén három kormánypárti és két ellenzéki taggal, valamint egy-egy tagot delegálhat a Magyar Lapkiadók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete.

A jelölteket és a pályázókat az eseti bizottság nyilvános ülésen hallgatja meg, majd a támogatott jelöltekről javaslatot tesz a művelődési bizottságnak, amely várhatóan szeptember 16-án nyilvános ülésen hallgatja meg a jelölteket, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a jelöltek megválasztására.