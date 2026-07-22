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Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szabados Gábor: a Forma–1 olyan elit körbe juttat bennünket, ahova máshogy nem férnénk be

Infostart / InfoRádió

Magyarország nemzetközi imázsában, presztízsében nagy szerepe van a negyven éve kihagyás nélküli Formula-1-es Magyar Nagydíjnak – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.

A sportágakat két nagy csoportra lehet osztani: az egyik csoportban van a labdarúgás, a másikban az összes többi – tehát a futball gazdasági szempontból semmilyen más sportág globális lefedettségével globális bevételeivel nem összevethető – érzékeltette a labdarúgó-világbajnokság kapcsán a sportág súlyát Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette: egy-egy Forma–1-es futam tud jelentős nézettséget, érdeklődést generálni, például a Magyar Televízióban a Forma–1-es futamokat rendszeresen csak a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései tudják nézettségben felülmúlni, viszont egyébként minden mást ver a Forma–1, a Magyar Nagydíj különösen, de más futamok is.

Értékelése szerint a Forma–1-nek messze nincsenek olyan mély gyökerei, nincsen olyan rendszere, piramisa, mint a labdarúgásnak.

„A Forma–1-et úgy kell elképzelni, mintha a labdarúgásban lenne mondjuk a Bajnokok Ligája, de azok a csapatok csak a Bajnokok Ligájában játszanának, és sehol máshol nem. Egy-egy futam, illetve maga a sorozat mérhető a futball népszerűségéhez, gazdasági erejéhez, de ez amiatt a csúcsteljesítmény miatt van, amit az nyújt. Még ha az autósport többi szakágát nézzük is, akkor sincsen olyan mély rendszere és összességében olyan globális ereje, mint a labdarúgásnak” – mondta.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj minden évben kiemelt sportesemény Magyarországon gazdasági és minden egyéb szempontból. Az pedig, hogy 40 éve minden egyes évben Magyarország megrendezte, megrendezi a futamot, óriási gazdasági és médiaerőt képvisel, ami Szabados Gábor szerint óriási érték Magyarország számára.

„A legnagyobb ereje a Forma–1-nek az, hogy benne vagyunk, hogy ott vagyunk egy olyan elit mezőnyben, a Föld országainak az elit mezőnyében, ahová egyébként Magyarország semmilyen más szempontból nem férne be. Gondoljunk bele:

a világ legnagyobb, gazdaságilag leghatalmasabb országai vannak ott, illetve a legdinamikusabban fejlődő, gazdaságilag legnagyobb előrelépést mutató országok vannak még mellettük.

Vagy gondoljunk bele abba, hogy soha Kelet-Európában – Oroszországot leszámítva, de az megint egy más kategória – nem volt nagydíj, de például Észak-Európában is talán a svédek rendeztek csak néhány nagydíjat. Egy olyan helyre kerül Magyarország ezzel a rendezéssel, ami a Magyarország iránti bizalmat, országimázst elképesztő mértékben növeli és tartja fent, és ez, túl azon, hogy nyilván a turizmusra óriási hatással van, a gazdaság minden területén kifejti a hatását. Abban, hogy Magyarországra milyen befektetések érkeznek, hogy a magyar cégek hogyan tudnak exportálni külföldre termékeket, hogyan tudnak boldogulni a magyar munkavállalók külföldön” – sorolta a szakember, hozzátéve: így működik a marketing és az országimázs, hogy egy ilyen esemény óriási lökést tud adni.

Természetesen figyelni kell arra, hogy ez gazdaságilag, pénzügyileg fenntartható legyen, ugyanakkor az a hozadék, amit az ország számára társadalmi hasznosságban, országimázsban létrehoz, az elvitathatatlan – mondta Szabados Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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