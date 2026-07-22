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Szoboszlai Dominik 2026. július 17-én 2031-ig érvényes szerződést írt alá a Liverpool játékosaként.
Nyitókép: LiverpoolFC

Szoboszlai különleges tulajdonságát dicséri az új liverpooli edző, kiderült Pécsi Ármin sorsa

Infostart / MTI

Néhány poszton nyilvánvalóan erősítésre szorul a Liverpool labdarúgócsapata – véli az új vezetőedző, Andoni Iraola, aki hosszan dicsérte Szoboszlai Dominikot, akinek edzésmorálját példaként állította a fiatalok elé. Megerősítette: Pécsi Ármint kölcsönadják.

A spanyol tréner úgy fogalmazott, nehéz megmondani, pontosan hány játékosra van szükség, de szerinte az átigazolási időszakban végig nyitottnak kell maradni a keret erősítése érdekében.

„Vannak egyértelmű helyzetek, egy szélsőre például mindenképpen szükségünk van. Más területeken viszont meg kell vizsgálni, mit kínál a piac, mennyibe kerülne egy új futballista, és miként értékeljük a meglévő játékosainkat. Van néhány kényes pozíciónk, ahol sérültek azok a játékosaink, akikben egyébként bízunk, így nem ideális jelenleg a helyzet” – nyilatkozott újságíróknak Chicagóban a június elején kinevezett tréner.

Az egyesült államokbeli túrán szereplő Liverpool – melyben ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – szerződtette

  • a francia Jérémy Jacquet-t és
  • a spanyol Victor Munozt,

ugyanakkor elveszítette

  • Mohamed Salahot,
  • Andy Robertsont és
  • Ibrahima Konatét,

míg Hugo Ekitike, Conor Bradley és Giovanni Leoni sérülés miatt nem állhat egyelőre rendelkezésre.

Salah, Konaté és Robertson távozása miatt a Liverpool keretében csökkent a nagy tapasztalattal rendelkező futballisták száma. Ilyen a brazil válogatott kapus, Alisson is, akit Iraola megtartana.

„Úgy gondolom, ő biztosan segíteni fog nekünk az új igazolások, az új játékosok, a fiatalok beilleszkedésében” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Szükségünk van olyan példaképekre, mint Virgil van Dijk, Alisson vagy Joe Gomez, olyan játékosokra, akik már régóta itt vannak.”

A tréner beszélt arról, hogy kapusposzton jól állnak, és megemlítette, hogy

Pécsi Ármint kölcsön fogják adni. Szót ejtett Szoboszlai Dominikről is, akit példaként állított a csapattársak elé.

Az egyik legnagyszerűbb hírnek nevezte, hogy a magyar középpályás elkötelezett a klub iránt, amit a szerződéshosszabbítása is alátámaszt.

„Ráadásul remek formában érkezett vissza, az edzéseken példát mutat, nagyon keményen hajt. Úgy vélem, a fiatal játékosoknak érdemes rá figyelniük, arra, hogyan, milyen versenyszellemben edz” – mondta Iraola, hozzátéve, hogy Szoboszlainak az egyik vezéregyéniségnek kell lennie a csapatában. Reményét fejezte ki, hogy úgy folytatja, ahogy az előző idényben játszott, mert jó szezont zárt, sőt, ha lehet, szeretné még tovább fejleszteni.

A Liverpool két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.

Az angol csapat a későbbiekben az AS Monacóval és a Comóval is összecsap, a Premier League-et pedig augusztus 23-án Newcastle-ben kezdi.

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlai különleges tulajdonságát dicséri az új liverpooli edző, kiderült Pécsi Ármin sorsa

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