Szoboszlai különleges tulajdonságát dicséri az új liverpooli edző, kiderült Pécsi Ármin sorsa

A spanyol tréner úgy fogalmazott, nehéz megmondani, pontosan hány játékosra van szükség, de szerinte az átigazolási időszakban végig nyitottnak kell maradni a keret erősítése érdekében.

„Vannak egyértelmű helyzetek, egy szélsőre például mindenképpen szükségünk van. Más területeken viszont meg kell vizsgálni, mit kínál a piac, mennyibe kerülne egy új futballista, és miként értékeljük a meglévő játékosainkat. Van néhány kényes pozíciónk, ahol sérültek azok a játékosaink, akikben egyébként bízunk, így nem ideális jelenleg a helyzet” – nyilatkozott újságíróknak Chicagóban a június elején kinevezett tréner.

Az egyesült államokbeli túrán szereplő Liverpool – melyben ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – szerződtette

a francia Jérémy Jacquet-t és

a spanyol Victor Munozt,

ugyanakkor elveszítette

Mohamed Salahot,

Andy Robertsont és

Ibrahima Konatét,

míg Hugo Ekitike, Conor Bradley és Giovanni Leoni sérülés miatt nem állhat egyelőre rendelkezésre.

Salah, Konaté és Robertson távozása miatt a Liverpool keretében csökkent a nagy tapasztalattal rendelkező futballisták száma. Ilyen a brazil válogatott kapus, Alisson is, akit Iraola megtartana.

„Úgy gondolom, ő biztosan segíteni fog nekünk az új igazolások, az új játékosok, a fiatalok beilleszkedésében” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Szükségünk van olyan példaképekre, mint Virgil van Dijk, Alisson vagy Joe Gomez, olyan játékosokra, akik már régóta itt vannak.”

A tréner beszélt arról, hogy kapusposzton jól állnak, és megemlítette, hogy

Pécsi Ármint kölcsön fogják adni. Szót ejtett Szoboszlai Dominikről is, akit példaként állított a csapattársak elé.

Az egyik legnagyszerűbb hírnek nevezte, hogy a magyar középpályás elkötelezett a klub iránt, amit a szerződéshosszabbítása is alátámaszt.

„Ráadásul remek formában érkezett vissza, az edzéseken példát mutat, nagyon keményen hajt. Úgy vélem, a fiatal játékosoknak érdemes rá figyelniük, arra, hogyan, milyen versenyszellemben edz” – mondta Iraola, hozzátéve, hogy Szoboszlainak az egyik vezéregyéniségnek kell lennie a csapatában. Reményét fejezte ki, hogy úgy folytatja, ahogy az előző idényben játszott, mert jó szezont zárt, sőt, ha lehet, szeretné még tovább fejleszteni.

A Liverpool két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.

Az angol csapat a későbbiekben az AS Monacóval és a Comóval is összecsap, a Premier League-et pedig augusztus 23-án Newcastle-ben kezdi.