Szoboszlai különleges tulajdonságát dicséri az új liverpooli edző, kiderült Pécsi Ármin sorsa

A spanyol tréner úgy fogalmazott, nehéz megmondani, pontosan hány játékosra van szükség, de szerinte az átigazolási időszakban végig nyitottnak kell maradni a keret erősítése érdekében.
„Vannak egyértelmű helyzetek, egy szélsőre például mindenképpen szükségünk van. Más területeken viszont meg kell vizsgálni, mit kínál a piac, mennyibe kerülne egy új futballista, és miként értékeljük a meglévő játékosainkat. Van néhány kényes pozíciónk, ahol sérültek azok a játékosaink, akikben egyébként bízunk, így nem ideális jelenleg a helyzet” – nyilatkozott újságíróknak Chicagóban a június elején kinevezett tréner.
Az egyesült államokbeli túrán szereplő Liverpool – melyben ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – szerződtette
- a francia Jérémy Jacquet-t és
- a spanyol Victor Munozt,
ugyanakkor elveszítette
- Mohamed Salahot,
- Andy Robertsont és
- Ibrahima Konatét,
míg Hugo Ekitike, Conor Bradley és Giovanni Leoni sérülés miatt nem állhat egyelőre rendelkezésre.
Salah, Konaté és Robertson távozása miatt a Liverpool keretében csökkent a nagy tapasztalattal rendelkező futballisták száma. Ilyen a brazil válogatott kapus, Alisson is, akit Iraola megtartana.
„Úgy gondolom, ő biztosan segíteni fog nekünk az új igazolások, az új játékosok, a fiatalok beilleszkedésében” – tette hozzá, majd úgy folytatta: „Szükségünk van olyan példaképekre, mint Virgil van Dijk, Alisson vagy Joe Gomez, olyan játékosokra, akik már régóta itt vannak.”
A tréner beszélt arról, hogy kapusposzton jól állnak, és megemlítette, hogy
Pécsi Ármint kölcsön fogják adni. Szót ejtett Szoboszlai Dominikről is, akit példaként állított a csapattársak elé.
Az egyik legnagyszerűbb hírnek nevezte, hogy a magyar középpályás elkötelezett a klub iránt, amit a szerződéshosszabbítása is alátámaszt.
„Ráadásul remek formában érkezett vissza, az edzéseken példát mutat, nagyon keményen hajt. Úgy vélem, a fiatal játékosoknak érdemes rá figyelniük, arra, hogyan, milyen versenyszellemben edz” – mondta Iraola, hozzátéve, hogy Szoboszlainak az egyik vezéregyéniségnek kell lennie a csapatában. Reményét fejezte ki, hogy úgy folytatja, ahogy az előző idényben játszott, mert jó szezont zárt, sőt, ha lehet, szeretné még tovább fejleszteni.
A Liverpool két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.
Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.
Az angol csapat a későbbiekben az AS Monacóval és a Comóval is összecsap, a Premier League-et pedig augusztus 23-án Newcastle-ben kezdi.