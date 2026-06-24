Ezernél is több teherhajó vesztegelhet az Perzsa-öbölben

Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete ugyancsak szerdán Londonban bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek kimentésére.

Az Allianz a globális tengerhajózási kockázatokról összeállított friss jelentésében közölte: adatai szerint jelenleg 1150, áruval megrakott teherhajó várja a Perzsa-öbölben a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom megindulását.

A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 ezret, az öbölben várakozó hajók együtt számolt bruttó tonnatartalma – vagyis teljes belső befogadóképessége – 29 millió tonna.

A társaság becslése szerint a Perzsa-öbölben rekedt hajók és rakományuk együttes értéke 125 milliárd dollár.

Az Allianz hangsúlyozza: ha az Egyesült Államok és Irán megállapodása kiállja az idő próbáját és a Hormuzi-szoroson keresztül valóban megfelelő mértékben helyreáll a forgalom, akkor is szilárd biztosítékokra lesz szükség a biztonságos áthaladáshoz, és ahhoz, hogy a szoros forgalma visszatérhessen a háború előtti szintekre, amikor naponta akár 140 hajó is áthaladt ezen a víziúton.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

Rahul Khanna, az Allianz globális tengerhajózási kockázatelemző részlegének vezérigazgatója a cég szerdai helyzetértékelésben kiemeli, hogy a Hormuzi-szoros lezárása veszélyes precedenst teremtett, és kérdésessé tette a világ tengerhajózási útvonalain lévő, hasonlóan szűk keresztmetszetű, kritikus fontosságú áteresztőpontok jövőbeni használhatóságát.

Az ENSZ londoni székhelyű Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) szerdán bejelentette, hogy nemzetközi művelet keretében elkezdi a Perzsa-öbölben rekedt tengerészek kimentését.

Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában közölte: az iráni konfliktus kezdete óta 14 tengerész vesztette életét a civil teherhajók elleni támadásokban.

Dominguez szerint jelenleg több mint 11 ezer tengerész tartózkodik a Perzsa-öbölben, és az IMO átfogó műveletbe kezd annak érdekében, hogy többhavi veszteglés után elhagyhassák a térséget.

A szervezet vezetője nem bocsátkozott részletekbe az evakuálás mikéntjéről, de közölte, hogy a műveletet Iránnal, Ománnal, a többi öbölmenti országgal és az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben hajtják végre.

Hozzátette: az IMO megszerezte a művelet végrehajtásához szükséges biztonsági garanciákat.