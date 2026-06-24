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Egy olajfúró torony a tengeren, alkonyati színekkel.
Nyitókép: Pexels

Hónapok óta nem volt ilyen olcsó a Brent olaj

Infostart / MTI

Az árcsökkenéshez az is hozzájárul, hogy a becslések szerint akár négy és fél millió hordóval is csökkentek az amerikai készletek.

Majdnem egy százalékkal, március eleji szintre csökkent a Brent olajfajta ára szerda reggel.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 65 centtel (0,85 százalékkal) 76,15 dollárra gyengült.

A kőolaj árát továbbra is elsősorban a közel-keleti események befolyásolják. A Hormuzi-szoroson a teherhajók forgalma kezd helyreállni, Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, hogy hétfőn már 19 millió hordó olaj haladt át a szoroson.

Árcsökkentő tényező az is, hogy egy keddi adat szerint az amerikai nyersolajkészletek 765 ezer hordóval csökkentek a múlt héten, míg a Reuters által megkérdezett elemzők lényegesen nagyobb, 4,5 millió hordó csökkenésre számítottak.

Eközben Donald Trump elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a benzinárak nem csökkennek jelentősen az Egyesült Államokban és ezért elrendelte, hogy az Igazságügyi Minisztérium indítson vizsgálatot az ügyben.

„A nagy olajtársaságok nem csökkentik áraikat a kutaknál az általuk vásárolt olaj árának drámai csökkenésével arányosan. Utasítottam az Igazságügyi Minisztériumot, hogy azonnal indítson vizsgálatot az ügyben” – írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hónapok óta nem volt ilyen olcsó a Brent olaj

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