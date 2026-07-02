Elég volt a fővárosi vízfejből, vidéken is dolgozna a leendő kormányfő

További decentralizációt hirdetett meg a brit államigazgatásban Andy Burnham, aki nagy valószínűséggel heteken belül a kormánypárt vezetője és így miniszterelnök lesz az Egyesült Királyságban.

A lelépő Keir Starmer posztján a volt manchesteri polgármester munkahetének egy részét az északi városban és nem Londonban töltené, ezzel is jelezve, hogy mérsékelni akarja a főváros eltúlzott befolyását a brit közéletben.

Ez ötlet nem új és a BBC néhány éve már végrehajtotta a maga „északi ugrását”, amikor Manchester közelébe telepítette át szerkesztőségei és produkciós kapacitásai egy részét. Tony Blair kormányai pedig meghirdették a „devolution”-t, a részleges autonómiák rendszerét, aminek nyomán Skócia, Wales és Észak-Írország is korlátozott hatáskörű parlamentet kapott, a sokkal népesebb Anglia viszont nem.

Egyelőre nem tudni, hogyan osztaná be az idejét Burnham, de annyi bizonyos, hogy két helyszínről vezetné a kormányt. Mindezt egy hétfői beszédben jelentette be, ami a bírálói szerint jobbára üres frázisokból állt.

Az „észak királyaként” is emlegetett politikus azt mondta: a Manchesterben létrehozandó, kettes számú miniszterelnöki hivatal feladata lenne felügyelni „az ország történetének legnagyobb hatalmi egyensúly-átrendezését”.

A tervek szerint az angliai régiók jóval nagyobb önállóságot kapnának olyan területeken, mint a lakásépítés, a közlekedés vagy a gazdaságfejlesztés. Burnham elképzelése szerint számos, jelenleg a londoni minisztériumokban meghozott gazdasági döntés helyben születne meg.

Ez egyben azt is jelentené, hogy csökkenne a pénzügyminisztérium befolyása (a tárca birtokosa a mindenkori miniszterelnök legnagyobb belső vetélytársa), miközben

az új manchesteri központ fontos szerepet kapna a gazdaságpolitikai döntések előkészítésében.

Legutoljára az 1970-es években, Harold Wilson volt az a kormányfő, aki inkább saját lakását és nem a Downing Street 10-et használta. Ő volt az is, aki – sikertelenül – próbálta megnyirbálni a pénzügyminisztérium hatalmát.

A Kormányzati Ügyek Intézete nevű szervezet üdvözölte Burnham ötletét, de kommentárja szerint a leendő vezető ötlete csak akkor működik majd, ha világos elképzelése van, hogy „mire lesz való az északi rezidencia”. Eme szervezet szerint is a Downing street jelenleg a napi ügyek és válságok menedzselésével van elfoglalva és átengedi a stratégiai tervezést a pénzügynek. Ezért Manchesternek nem kéne duplikálnia a londoni tanácsadó gárdát, hanem a decentralizációs és gazdasági növekedési tervezés központjává kellene válnia – szól a vélemény.

Közben Burnhamnak amiatt is fájhat a feje, hogy Keir Starmer drága „ajándékot” hagyott rá. A távozó kormányfő most jelentett be egy 15 milliárd fontos védelmi ipari programot – ennek egyharmada, ötmilliárd font viszont hiányzik a költségvetésből.