2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Egy kilőtt, rozsdásodó orosz tank Ukrajnában.
Nyitókép: Unsplash

Videón az orosz tankok réme

Infostart

Az olasz fejlesztésű B1 Centauro kerekes páncélvadász tizenegy kilométerről képes pontos találatokat bevinni.

Újabb felvételeken tűntek fel az ukrán fegyveres erők szolgálatában álló, olasz gyártmányú B1 Centauro kerekes páncélvadászok. A járművekről az Army TV katonai médiacsatorna közölt képsorokat, valamint interjút is közölt az eszközöket használó katonákkal – írja a Defence Express híradása nyomán a Portfolio.

Az ukrán 78. dandár kiképzésén készült a videó, és jól látható rajta, hogy a B1 Centaurót modern drónvédelmi eszközökkel is felszerelték, például extra páncélzattal, illetve a köznyelvben „tyúkketrecként” emlegetett drónelhárító tetőpáncélzattal.

A felvételen nyilatkozó lövész szerint a legtávolabbi pontos lövést körülbelül 11 kilométeres távolságból adta le. A számára rekordnak számító találatot fedett tüzelőállásból, közvetett irányzással hajtották végre, és pontosan eltaláltak egy orosz erők által használt épületet.

A Direktor hívójelű járműparancsnok a Centauro belső kommunikációs rendszerét emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy a T-72-es és a T-64-es harckocsiknál előfordult, hogy alig hallották egymást vagy a rádióforgalmat, a Centauróban viszont részben a csendesebb motor miatt minden tisztán érthető. Elmondása szerint a Centauro kitűnő tankvadász eszköz, kiváló a találati pontossága, habár a klasszikus páncélos összecsapások ma már meglehetősen ritkák.

Az ukrán szolgálatban álló B1 Centauro harcjárművekről az első fotók 2024 őszén jelentek meg. A gépeket már ekkor drónvédelemmel szerelték fel, bár a szállításokról szóló tárgyalások már 2023 óta folytak. A mostani felvételek alapján az ukrán erők elsősorban közvetett irányzású tűzfeladatokra, fedett tüzelőállásból vetik be a járműveket. Egyelőre nem tudni, hány jármű és milyen gyakorisággal érkezett belőlük Ukrajnába, az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

A közjogi méltóságok miniszterelnök általi lemondásra történő felszólításáról, a migrációs paktumról, illetve a mindennapos iskolai testneveléssel kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait kedden az Országgyűlésben.
 

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében - derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéséből.

Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái.

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

2026. május 26. 16:58
2026. május 26. 16:34
