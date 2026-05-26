Videón az orosz tankok réme

Újabb felvételeken tűntek fel az ukrán fegyveres erők szolgálatában álló, olasz gyártmányú B1 Centauro kerekes páncélvadászok. A járművekről az Army TV katonai médiacsatorna közölt képsorokat, valamint interjút is közölt az eszközöket használó katonákkal – írja a Defence Express híradása nyomán a Portfolio.

Az ukrán 78. dandár kiképzésén készült a videó, és jól látható rajta, hogy a B1 Centaurót modern drónvédelmi eszközökkel is felszerelték, például extra páncélzattal, illetve a köznyelvben „tyúkketrecként” emlegetett drónelhárító tetőpáncélzattal.

A felvételen nyilatkozó lövész szerint a legtávolabbi pontos lövést körülbelül 11 kilométeres távolságból adta le. A számára rekordnak számító találatot fedett tüzelőállásból, közvetett irányzással hajtották végre, és pontosan eltaláltak egy orosz erők által használt épületet.

Ukraine released a video which talks about the Italian B1 Centauro, currently used by the 78th Separate Air Assault Brigade of Ukraine. Its quite interesting to know what the general view of this platform is. Ill be going over what was said in the next posts. ⬇️ pic.twitter.com/V2Bp6ffTKx — A-129 Mangusta (@NichoConcu) May 23, 2026

A Direktor hívójelű járműparancsnok a Centauro belső kommunikációs rendszerét emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy a T-72-es és a T-64-es harckocsiknál előfordult, hogy alig hallották egymást vagy a rádióforgalmat, a Centauróban viszont részben a csendesebb motor miatt minden tisztán érthető. Elmondása szerint a Centauro kitűnő tankvadász eszköz, kiváló a találati pontossága, habár a klasszikus páncélos összecsapások ma már meglehetősen ritkák.

Az ukrán szolgálatban álló B1 Centauro harcjárművekről az első fotók 2024 őszén jelentek meg. A gépeket már ekkor drónvédelemmel szerelték fel, bár a szállításokról szóló tárgyalások már 2023 óta folytak. A mostani felvételek alapján az ukrán erők elsősorban közvetett irányzású tűzfeladatokra, fedett tüzelőállásból vetik be a járműveket. Egyelőre nem tudni, hány jármű és milyen gyakorisággal érkezett belőlük Ukrajnába, az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak.