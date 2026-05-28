„Ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet (…) figyelmeztetést adtunk ki, és hogy milyen erejű lehet a csapás, megmutattuk. Mindenünk megvan hozzá” – felelt Sojgu a moszkvai régióban rendezett I. Nemzetközi Biztonsági Fórumon csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján arra a kérdésre válaszolva: befolyásolhatja-e az Oroszország által kilátásba helyezett csapás végrehajtását, hogy az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bejelentette: a luhanszki régióbeli Sztarobilszk elleni pénteki ukrán dróntámadás miatt Moszkvában „betelt a pohár”, és az orosz hadsereg támadni fogja az ukrán döntéshozatali központokat, parancsnokságokat és hadiipari létesítményeket Kijevben. A sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért éjjeli csapássorozat következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült. Kijev közölte: „új janicsárokat”, nem pedig gyerekeket ért a csapás.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Asztanában azt mondta, hogy Oroszország figyelmeztette a kijevi nagykövetségek személyzetét: el kell hagyniuk a várost, a továbbiakról mindenki maga dönt. Megjegyezte, hogy ezeket az intelmeket „nem mindenki veszi komolyan”.

Peszkov szerint az események alakulásától függ, hogy Moszkva mikor tér át a retorikától a cselekvésre.

„Számunkra általában véve a békefolyamat és a céljaink békés eszközökkel elérése az előnyben részesített megoldás” – nyilatkozott az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban.

Elmondta, hogy az Európai Unió tagállamai nem keresték meg Oroszországot tárgyalási javaslattal.

„Idióta kijelentéseket nem kommentálok” – nyilatkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Asztanában újságíróknak, Kaja Kallas uniós külügyi főképviselőjének arra a kijelentését reagálva, miszerint Oroszországnak csökkentenie kell fegyveres erőinek létszámát ahhoz, hogy tárgyalásba bocsátkozzanak vele Európa részéről.

„Ezek ennek a hölgynek a szokásos közönséges kijelentései, amelyekhez már mindenki hozzászokott, és amelyekre, úgy mondanám, alig reagál valaki… Nos, ki reagálna erre?” – kommentálta Kallas szavait Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy az amerikai katonai erők esetleges kivonása Európából „észszerű, indokolt és régóta esedékes lépés lenne a helyzet részleges stabilizálása felé Nyugat-Európában”.

Sojgu szerint semmi sem utal arra, hogy az örményországi orosz támaszpontot bezárnák. Az Örményország és az Egyesült Államok közötti stratégiai partnerségi szerződés aláírása a volt orosz védelmi miniszter szerint „inkább hasonlít egy választási kampányra vagy egy választási kampányban való segítségnyújtásra”.