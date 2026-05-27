Ostrom alá vette Ukrajna a krími orosz katonai fellegvárat

A kormányzó szerint a támadásban Storm Shadow manőverező robotrepülőgépeket is bevetettek. Több mint húsz drón lelövéséről számolt be. Beszámolója értelmében kigyulladt a központi bank déli igazgatóságának tetőszerkezete és több lakóházban, valamint a villanyvezetékekben is károk keletkeztek.

Szevasztopolban található az orosz Fekete-tengeri Flotta fő bázisa.

A rosztovi régióban az Azovi-tenger partján fekvő Taganrog városban két embert sebesítettek meg egy lelőtt rakéta szilánkjai.

Az orosz védelmi minisztérium kedd reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 140 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le nyolc régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett. Több repülőtéren korlátozták a forgalmat.

Inna Svenk, az „Luhanszki Népköztársaság” gyermekjogi megbízottja TASZSZ orosz állami hírügynökségnek kijelentette, hogy a régióban 2014 óta mintegy 74 gyermek vesztette életét és 285 sebesült meg.