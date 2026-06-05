Újabb természetes vizekhez lehet majd fürdeni indulni, ha visszatér a nyári idő

Idén öt, hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében – közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal.

A megyében nyilvántartott kilenc természetes fürdőhely közül az idei szezonban öt fogadja már júniusban a strandolókat: a vadnai Vadna Park Üdülőközpont 1. strandja, a mályi Rádió M Mályi Plázs, a muhi Realxtreme Vízi Paradicsom, a nyékládházi Kavics Beach és az arlói Suvadás Liget Strand.

Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkálatok miatt a vadnai üdülőközpont 2. strandja valamint a mályi Mangó Beach és a tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói-tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium-burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom.

A kormányhivatal kiemelte, a vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset- és egészségügyi kockázatot jelentenek.

Közölték,

a 2026-os fürdővízminőségi besorolások még nem állnak rendelkezésre,

azokat a hatóság később teszi közzé.