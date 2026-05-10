Washingtonban jár a Közel-Kelet egyik kulcsfigurája

A két politikus az „Egyesült Államok katari védelmi támogatásáról és a szoros együttműködés fontosságáról beszélt a fenyegetések visszaszorítása, valamint a közel-keleti stabilitás és biztonság előmozdítása érdekében” – közölte az amerikai diplomácia, nem nevesítve az Iránnal folytatott háborút.

A katari miniszterelnök, aki egyben az öböl menti állam külügyminisztere is, pénteken Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnökkel folytatott megbeszélést.

A Perzsa-öbölbeli Katar gyakran szolgált közvetítőként az Egyesült Államok számára a Közel-Keleten, különösen a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel kapcsolatban, amikor a gázai tűzszünetről kellett tárgyalni.

Az Irán ellen február 28-án kezdődött háború óta Katar az Egyesült Államok szövetségeseként az iráni támadások egyik célpontjává vált.