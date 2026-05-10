2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Mohamed bin Abdul Rahmán asz-Száni sejk, Katar miniszterelnöke és külügyminisztere pódiumbeszélgetésen vesz részt az 56. Világgazdasági Fórumon a tanácskozás második napján, 2026. január 20-án a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Washingtonban jár a Közel-Kelet egyik kulcsfigurája

Infostart / MTI

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a közel-keleti fenyegetésekről és a biztonsági helyzetről tárgyalt Washingtonban Katar miniszterelnökével, Muhammad bin Abdul Rahman Ál-Szánival – közölte az amerikai külügyminisztérium.

A két politikus az „Egyesült Államok katari védelmi támogatásáról és a szoros együttműködés fontosságáról beszélt a fenyegetések visszaszorítása, valamint a közel-keleti stabilitás és biztonság előmozdítása érdekében” – közölte az amerikai diplomácia, nem nevesítve az Iránnal folytatott háborút.

A katari miniszterelnök, aki egyben az öböl menti állam külügyminisztere is, pénteken Washingtonban J. D. Vance amerikai alelnökkel folytatott megbeszélést.

A Perzsa-öbölbeli Katar gyakran szolgált közvetítőként az Egyesült Államok számára a Közel-Keleten, különösen a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel kapcsolatban, amikor a gázai tűzszünetről kellett tárgyalni.

Az Irán ellen február 28-án kezdődött háború óta Katar az Egyesült Államok szövetségeseként az iráni támadások egyik célpontjává vált.

Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Óriási fordulat a tőzsdén: olyan dolog történt az euróval, amire az ukrajnai háború óta nem volt példa

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

