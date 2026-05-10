2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Hama felszabadításának elsõ évfordulóját ünneplik emberek a nyugat-szíriai nagyvárosban 2025. december 5-én, az Aszad-rezsim megbuktatásának elsõ évfordulója elõtt három nappal. Az Ahmed es-Saraa lázadóvezér vezette Levantei Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) 2024. december 8-án egynapos villámoffenzívával foglalta el a fõvárost. Damaszkuszt, véget vetve a Bassár el-Aszad szíriai elnök uralmának megdöntésére irányuló, 2011-ben kirobbant polgárháborúnak.
Nyitókép: MTI/EPA/Bilal al-Hammud

Nagyszabású tisztogatás kezdődött, a saját testvérét is kirúgta az ideiglenes elnök Szíriában

Infostart / MTI

Ahmed as-Saraa szíriai ideiglenes elnök szombaton átalakította kormányát, több magas rangú tisztviselőt és minisztert leváltott, köztük a testvérét is – jelentette be a szíriai állami hírügynökség, a SANA.

Az új kinevezettek között van a nyugat-szíriai Homsz kormányzóság vezetője, Abdel Rahman Badreddin Al-A'ma, aki Maher al-Saraát, az elnök testvérét váltja a szíriai elnöki hivatal főtitkári posztján.

Távozik tisztségéből Hamza Al-Musztafa információs miniszter, valamint Amdzsad Badr mezőgazdasági miniszter is.

A szíriai átmeneti kormányt, amelyet 2025 márciusában alakítottak meg Bassár al-Aszad elnök 2024 végi távozását követően, Ahmed as-Saraa szűk körének tagjai irányították.

As-Saraaa több tartományba is új kormányzókat nevezett ki, többek között Homszba, el-Kuneitrába, Latakiába és Deir-ez-Zór tartományokba.

Ezentúl egyetlen rendelettel válhatnak meg a gyarmatosításkor elragadott műkincsektől Franciaországban

Franciaország új törvényt hirdetett ki, amely jelentősen leegyszerűsíti a gyarmati korszakban elrabolt műkincsek és kulturális javak visszaszolgáltatását. A lépés egy régóta fennálló bürokratikus akadályt hárít el az afrikai és más egykori gyarmati országok sok éve szorgalmazott követelései elől - jelentette a MTI.

Brutális emelés a profi hokiban: sosem lehetett még ennyit fizetni a játékosoknak

Rekordszintre, csapatonként 104 millió dollárra emelkedik az NHL fizetési sapkája a 2026-27-es szezonban a liga és a játékosszakszervezet közös bejelentése szerint.

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

