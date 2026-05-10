Nyitókép: Takosan/Getty Images

Horror a kifutópályán: halálos ütközés után kigyulladt a hajtómű – videó

Infostart / MTI

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok.

A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó járatának hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett.

A repülőtér szóvivője arról számolt be, hogy az eddig meg nem nevezett áldozatot alig néhány perccel azután ütötte el a kifutópályán haladó repülőgép, hogy átmászott az elválasztó kerítésen. A közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.

A hajtómű kigyulladását követően a repülőgép belső terében is füst kezdett terjedni, így elrendelték a fedélzeten tartózkodó 231 ember kimenekítését. Tizenketten megsérültek, öt embert kórházba vittek.

Az esetről további részleteket egyelőre nem közöltek.

Fájdalmas csapást mért Trump az autóiparra, eurómilliárdokat buktak a legismertebb gyártók

Az európai autógyártókat már több milliárd eurós kár érte azóta, hogy Donald Trump megemelte az amerikai importvámokat – derül ki a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Stellantis és a Volvo Cars nyilvános közléseiből. A legnagyobb pofont a Volkswagen kapta. Az iparág újabb vámemelésre készül, miután Trump azzal fenyegetett, hogy 25 százalékra emeli az európai autók vámját, ha Brüsszel nem teljesíti a tavalyi kereskedelmi megállapodást.

Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?

Ugyan már csillapodott a világjárvány következtében támadt kiköltözési hullám, még most is számos települést találunk, ahol az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a lakosok száma a Balatonnál.

Virus-hit cruise ship arrives in Tenerife as medics await passengers

The BBC's Sarah Rainsford reports from Tenerife where the MV Hondius has arrived, after a deadly hantavirus outbreak.

