ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Lengyelországba várják Magyar Pétert

Infostart / MTI

Varsóban előkészítik a hivatalba lépő kormányfő első külföldi útját.

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar-lengyel kapcsolatok helyreállítása volna.

A két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök „oroszbarát” politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt – írta a PAP lengyel hírügynökség.

Kezdőlap    Külföld    Lengyelországba várják Magyar Pétert

varsó

lengyel

magyar péter

Ignacy Niemczycki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre
Megtörténtek a beszámolók az Országgyűlés alakuló ülésen a 2026-os parlamenti választásokról, Sulyok Tamás már kétszer is felszólalt az ülésteremben, a képviselők esküt tettek, a délután része azonban két új közjogi méltóság megválasztása, eskütétele és beszéde. Tartson továbbra is velünk – percről percre!
 

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Pótköltségvetést nyújt be az új kormány

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Lengyelországba várják Magyar Pétert

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin üzent a NATO-nak: "nem fogunk meghátrálni, megyünk tovább" – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Putyin üzent a NATO-nak: "nem fogunk meghátrálni, megyünk tovább" – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump közreműködésével Oroszország és Ukrajna május 9. és 11. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt. Zelenszkij külön rendeletben rögzítette, hogy a Vörös téri felvonulás területe mentesül a támadások alól. Eközben az amerikai elnök abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szombat délelőtt tartja meg az győzelmi napi ünnepi beszédét, amiről mi is beszámolunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a magyar tengernél. Mutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 14:12
A görögök beírják az alkotmányba, mit hogy kéne a mesterséges intelligenciával
2026. május 9. 10:44
Vlagyimir Putyin a „győzelem napján”: a győzelem mindig Oroszországé lesz
×
×