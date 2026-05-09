A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
A békét kérte számon a pápa az amerikai külügyminiszteren

A közel-keleti helyzet, valamint az amerikai kontinens fejleményei szerepeltek Marco Rubio amerikai külügyminiszter és XIV. Leó pápa, valamint Pietro Parolin szentszéki államtitkár csütörtöki megbeszélésein Rómában – közölte a washingtoni külügyminisztérium.

Tommy Pigott külügyi szóvivő közleménye szerint a miniszter és a pápa az amerikai kontinenssel kapcsolatban a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről tárgyalt, valamint egyetértettek a béke és emberi méltóság előmozdításának fontosságában, miközben az Egyesült Államok és a Vatikán közötti erős kapcsolatokat hangsúlyozták.

Rubio külön megbeszélést folytatott Pietro Parolin külügyekért felelős vatikáni államtitkárral az amerikai kontinenst érintő humanitárius segítségnyújtásról, a Közel-Keletet illetően pedig a tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések álltak a tárgyalás középpontjában. A külügyi szóvivő közleménye szerint a témák között szerepelt a vallásszabadság ügyének előmozdítása érdekében létező tartós partneri kapcsolat az Egyesült Államok és a Szentszék között.

Az Egyesült Államok és a Vatikán között a közelmúltban az iráni konfliktus nyomán vita alakult ki, miután XIV. Leó pápa aggályokat fogalmazott meg a kialakult helyzet tovagyűrűző hatásaival kapcsolatban, majd Donald Trump amerikai elnök és adminisztrációjának tagjai bírálták a katolikus egyházfő álláspontját.

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája

Összemegy az ikonikus Negro cukorka, de emellett számos más ismert termék mérete is csökken: a Corona Extra sör, a Starbucks by Nespresso kávék, a Monte jégkrémek és több édesség is kisebb kiszerelésben kerül a boltok polcaira.

Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

