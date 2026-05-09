A békét kérte számon a pápa az amerikai külügyminiszteren

Tommy Pigott külügyi szóvivő közleménye szerint a miniszter és a pápa az amerikai kontinenssel kapcsolatban a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről tárgyalt, valamint egyetértettek a béke és emberi méltóság előmozdításának fontosságában, miközben az Egyesült Államok és a Vatikán közötti erős kapcsolatokat hangsúlyozták.

Rubio külön megbeszélést folytatott Pietro Parolin külügyekért felelős vatikáni államtitkárral az amerikai kontinenst érintő humanitárius segítségnyújtásról, a Közel-Keletet illetően pedig a tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések álltak a tárgyalás középpontjában. A külügyi szóvivő közleménye szerint a témák között szerepelt a vallásszabadság ügyének előmozdítása érdekében létező tartós partneri kapcsolat az Egyesült Államok és a Szentszék között.

Az Egyesült Államok és a Vatikán között a közelmúltban az iráni konfliktus nyomán vita alakult ki, miután XIV. Leó pápa aggályokat fogalmazott meg a kialakult helyzet tovagyűrűző hatásaival kapcsolatban, majd Donald Trump amerikai elnök és adminisztrációjának tagjai bírálták a katolikus egyházfő álláspontját.