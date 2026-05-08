Véget ért a banki túszdráma, de az elkövetők meglógtak – rendőrségi közlés

A rendőrség különleges egysége röviddel 15 óra előtt behatolt a Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő város bankfiókjába, és két embert kiszabadított a páncélteremből.

A bezárt emberek sértetlenek, a feltételezések szerint ők a túszejtés áldozatai – közölték a hatóságok.

Túszejtőket nem találtak az épületben. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak.

A hivatalos közlés szerint a rendőrség péntek reggel, helyi idő szerint 9 óra körül kapott riasztást a sinzigi bankfiókból, ezt követően nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A környéket lezárták, és kiterjedt rendőrségi művelet indult.

A korábbi hatósági tájékoztatás szerint a túszok között volt egy pénzszállító jármű sofőrje is.