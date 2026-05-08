Nagyszabású rendőrségi művelet zajlik a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Sinzig csendes városában: A rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy egy folyamatban lévő túszejtésről van szó a városközpontban található Volksbanknál. A rendőrségi művelet reggel 9 óra óta tart, a különleges erők vonultak a helyszínre, a település fölött helikopterek köröznek.

Mint a Bild írta, péntek reggel egy páncélozott teherautó állt meg a bank előtt. Az egyik alkalmazott kiszállt, hogy bemenjen, amikor a lap értesülése szerint egy ismeretlen férfi elfogta és megfenyegette a sofőrt. A túszejtő és az alkalmazott jelenleg a bank trezorjában vannak. A rendőrség szerint több elkövető és túsz is lehet a trezorban.

German police said on ​Friday several people, including ‌one cash transport driver, had been taken hostage at a ​savings bank branch ​in the western town of ⁠Sinzig.

Egy rendőrségi szóvivő elmondása szerint a helyszínen jelenleg stabil a helyzet, nincsenek veszélyben a lezárt területen kívül tartózkodók. A lezárt területen lakóknak otthon kell maradniuk. A szóvivő, biztonsági okokból, nem kívánt információt adni sem a bankban tartózkodók számáról, sem a rendőrség további intézkedéseiről.

A helyszínen azt látni, hogy egy nagy kontingens állomásozik a Volksbank előtt gépkarabélyokkal felszerelt, védőruhás rendőrökkel. A páncélozott teherautó továbbra is a bank bejárata előtt parkol. A városközpontot teljesen lezárták, a helyszín elkerülésének híre a közösségi médiában is terjed.

Sinzig Rajna-vidék-Pfalz tartományban, az Ahr-folyó völgyének alsó szakaszán fekszik, mintegy tíz kilométerre a tartomány határától. A legközelebbi nagyobb városok Bonn (körülbelül 20 kilométerre) és Koblenz (mintegy 30 kilométerre).