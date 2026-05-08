2026. május 8. péntek Mihály
Túszejtés miatt a helyszínre vonult rendõrök a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvõ Sinzig város egyik bankfiókjánál 2026. május 8-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Thomas Frey

Több túsz, több elkövető a trezorban, még zajlik a túszejtés a német bankfiókban – képek, videó

ELŐZMÉNYEK

A pénzszállító autó kint maradt, a sofőrje, más túszok és több elkövető a trezorban vannak. A különleges erők vonultak a helyszínre, a környék fölött helikopterek köröznek.

Nagyszabású rendőrségi művelet zajlik a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Sinzig csendes városában: A rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy egy folyamatban lévő túszejtésről van szó a városközpontban található Volksbanknál. A rendőrségi művelet reggel 9 óra óta tart, a különleges erők vonultak a helyszínre, a település fölött helikopterek köröznek.

Mint a Bild írta, péntek reggel egy páncélozott teherautó állt meg a bank előtt. Az egyik alkalmazott kiszállt, hogy bemenjen, amikor a lap értesülése szerint egy ismeretlen férfi elfogta és megfenyegette a sofőrt. A túszejtő és az alkalmazott jelenleg a bank trezorjában vannak. A rendőrség szerint több elkövető és túsz is lehet a trezorban.

Egy rendőrségi szóvivő elmondása szerint a helyszínen jelenleg stabil a helyzet, nincsenek veszélyben a lezárt területen kívül tartózkodók. A lezárt területen lakóknak otthon kell maradniuk. A szóvivő, biztonsági okokból, nem kívánt információt adni sem a bankban tartózkodók számáról, sem a rendőrség további intézkedéseiről.

A helyszínen azt látni, hogy egy nagy kontingens állomásozik a Volksbank előtt gépkarabélyokkal felszerelt, védőruhás rendőrökkel. A páncélozott teherautó továbbra is a bank bejárata előtt parkol. A városközpontot teljesen lezárták, a helyszín elkerülésének híre a közösségi médiában is terjed.

Sinzig Rajna-vidék-Pfalz tartományban, az Ahr-folyó völgyének alsó szakaszán fekszik, mintegy tíz kilométerre a tartomány határától. A legközelebbi nagyobb városok Bonn (körülbelül 20 kilométerre) és Koblenz (mintegy 30 kilométerre).

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya

Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

