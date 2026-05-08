Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére

Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából „megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket” – mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.

Donald Trump – akinek a javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta – azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek ezer-ezer foglyot is kicserélnek.