2026. május 8. péntek Mihály
Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül vett részt a Sztálingrád atomjégtörõ hajógerincének lefektetési ünnepségén a moszkvai hivatalában 2025. november 18-án. A Sztálingrádot és a 22220-as projektszámú hajócsalád másik legújabb tagját, a Leningrád atommeghajtású jégtörõt egyidejûleg építi a szentpétervári Balti Hajógyár. Az orosz flotta már szolgálatban levõ új generációs atomjégtörõi  az Arktyika, a Szibir, az Ural, a Jakutija és a Csukotka  a kereskedelmi hajózási útvonalakat biztosítja a Jeges-tengeren, amelyet az év több mint felében jégpáncél borít.
Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését - közölte Moszkvában péntek este Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából „megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket” – mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.

Donald Trump – akinek a javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta – azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek ezer-ezer foglyot is kicserélnek.

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik.

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

Meanwhile, the SNP holds on as the largest party in the Scottish Parliament while Reform secures its first Holyrood seats.

