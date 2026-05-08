Fordulat Európában: mégis tárgyalni kellene Oroszországgal?

Az európai hatalmak vezetői korábban egyetértettek abban, hogy nem szabad tárgyalásokba bocsátkozni Moszkvával, mivel nem akarták egyenrangú félként kezelni az agresszort. Ezen a stratégián azonban változtatni kellett az Egyesült Államok kiszámíthatatlan külpolitikája miatt, és források szerint az európai nagyhatalmak már készülnek a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetésre – írja a Financial Times híradása nyomán a Portfolio.

António Costa, az Európai Tanács elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy az EU tárgyaljon az orosz elnökkel. Kijelentette, hogy

keresik a megfelelő pillanatot a párbeszédre, hogy a lehető leghatékonyabban tudják képviselni Ukrajna érdekeit.

Az nem került szóba, hogy egy esetleges tárgyaláson Ukrajna is részt vehetne, ez ellentétes lenne a korábbi politikával. Ugyanakkor az Unió lépni kényszerült, ugyanis a korábbi, háromoldalú megbeszélések Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, azzal fenyegették, hogy kénytelen lesz akár egy kedvezőlen megoldást is elfogadni.

Az Európai Tanács elnöke ugyanakkor azt is kijelentette, hogy egyelőre nem látja a tárgyalási szándékot Moszkva részéről.

Volodimir Zelenszkij irodája megerősítette, hogy Kijev támogatja az EU mélyebb bevonását a tárgyalásokba, mivel szerinte ezzel is nagyobb nyomást lehet helyezni Putyinra.

Tagországok is felvetették már korábban, hogy közvetlen tárgyalásokat kellene folytatni Oroszországgal, arról viszont zajlik a vita, hogy ki is képviselheté az európai országokat, valamint, hogy mi lenne a legfontosabb mondanivaló.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin segédtisztje szerint erre van nyitottság az orosz oldalról: „Putyin általános üzenete mindenkinek az, hogy mi is készek vagyunk konstruktívak lenni, ha ti is készek vagytok konstruktívak lenni. De ha nem vagytok azok, akkor nem érdekeltek minket.”