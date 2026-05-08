Infostart.hu
2026. május 8. péntek Mihály
A júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban 2024. július 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Fordulat Európában: mégis tárgyalni kellene Oroszországgal?

Infostart

Míg korábban egyértelműen az volt az álláspont az európai hatalmak részéről, hogy nem szabad tárgyalni és egyenlő félként kezelni Moszkvát, mostanra azonban egyre erősebbek azok a hangok, melyek szerint nem csak a partvonalról kellene szemlélni az eseményeket.

Az európai hatalmak vezetői korábban egyetértettek abban, hogy nem szabad tárgyalásokba bocsátkozni Moszkvával, mivel nem akarták egyenrangú félként kezelni az agresszort. Ezen a stratégián azonban változtatni kellett az Egyesült Államok kiszámíthatatlan külpolitikája miatt, és források szerint az európai nagyhatalmak már készülnek a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetésre – írja a Financial Times híradása nyomán a Portfolio.

António Costa, az Európai Tanács elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy az EU tárgyaljon az orosz elnökkel. Kijelentette, hogy

keresik a megfelelő pillanatot a párbeszédre, hogy a lehető leghatékonyabban tudják képviselni Ukrajna érdekeit.

Az nem került szóba, hogy egy esetleges tárgyaláson Ukrajna is részt vehetne, ez ellentétes lenne a korábbi politikával. Ugyanakkor az Unió lépni kényszerült, ugyanis a korábbi, háromoldalú megbeszélések Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, azzal fenyegették, hogy kénytelen lesz akár egy kedvezőlen megoldást is elfogadni.

Az Európai Tanács elnöke ugyanakkor azt is kijelentette, hogy egyelőre nem látja a tárgyalási szándékot Moszkva részéről.

Volodimir Zelenszkij irodája megerősítette, hogy Kijev támogatja az EU mélyebb bevonását a tárgyalásokba, mivel szerinte ezzel is nagyobb nyomást lehet helyezni Putyinra.

Tagországok is felvetették már korábban, hogy közvetlen tárgyalásokat kellene folytatni Oroszországgal, arról viszont zajlik a vita, hogy ki is képviselheté az európai országokat, valamint, hogy mi lenne a legfontosabb mondanivaló.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin segédtisztje szerint erre van nyitottság az orosz oldalról: „Putyin általános üzenete mindenkinek az, hogy mi is készek vagyunk konstruktívak lenni, ha ti is készek vagytok konstruktívak lenni. De ha nem vagytok azok, akkor nem érdekeltek minket.”

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Lemondott Sárkány Péter, a győri városüzemeltetésért felelős önkormányzati nagyvállalat, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója. Távozásának hátterében a polgármesterrel megromlott viszonya, valamint az 1,7 milliárd forintos hiány miatt kirobbant botrány áll; a cégvezető végkielégítés nélkül hagyja el a vállalatot – írja a Telex. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

