ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.44
usd:
300.99
bux:
134545.2
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök (j2) Robert Fico szlovák miniszterelnököt fogadja a moszkvai Kremlben 2024. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Artyom Geodakjan

Robert Fico elutazott Moszkvába

Infostart / MTI

A szlovák miniszterelnök pénteken elutazott Moszkvába a hétvégén tartandó győzelem napi ünnepségekre, az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A tervezett program szerint a szlovák kormányfő szombaton Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik.

Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozójáról korábban a TASR – Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó bejelentésére hivatkozva – azt írta: a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.

Ficót elkísérte Marek Estok szlovák külügyi államtitkár és Tibor Gaspar, a pozsonyi parlament alelnöke is.

A szlovák miniszterelnök moszkvai útját Marek Sutaj Estok szlovák belügyminiszter Robert Fico legitim döntésének minősítette. Azt mondta, hogy a kormányfő „a Vörös Hadseregnek az ország felszabadítása során meghalt katonái emléke előtt tiszteleg”.

A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül célállomására. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek a légterükön való átrepülésre.

Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) „a szövetségesek arcul köpésének” nevezte, és jelezte, hogy határozati javaslatot nyújt majd be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával. A progresszív-liberális Progresszív Szlovákia (PS) úgy vélekedett, hogy az út károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint „az agresszor cinikus legitimálását” jelenti.

Robert Fico, aki már a korábbi években is részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából csütörtökön Dachauban, az egykori koncentrációs tábor helyén lévő emlékhelyre látogatott, júniusban pedig a normandiai partraszállásra emlékezve Dunkerque-be készül.

A moszkvai ünnepségen az idén más országok is vezetői szinten képviseltetik magukat, a bejelentések szerint Európából még Szerbia és Fehéroroszország vesz részt csúcsszinten a megemlékezésen.

Kezdőlap    Külföld    Robert Fico elutazott Moszkvába

moszkva

robert fico

ünnepség

győzelem napja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadt, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár kissé emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék estek, és Európában is csökkenéseket látni, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni

Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni

Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 17:42
„Drakula-kastély”: új tulajdonos érkezett
2026. május 8. 16:48
Véget ért a banki túszdráma, de az elkövetők meglógtak – rendőrségi közlés
×
×