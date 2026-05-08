Robert Fico elutazott Moszkvába

A tervezett program szerint a szlovák kormányfő szombaton Moszkvában részt vesz az ünnepségeken, virágokat helyez el az ismeretlen katona sírjánál, valamint az orosz államfővel is találkozik.

Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozójáról korábban a TASR – Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó bejelentésére hivatkozva – azt írta: a kétoldalú együttműködés lehetőségei, valamint időszerű nemzetközi kérdések kerülnek terítékre.

Ficót elkísérte Marek Estok szlovák külügyi államtitkár és Tibor Gaspar, a pozsonyi parlament alelnöke is.

A szlovák miniszterelnök moszkvai útját Marek Sutaj Estok szlovák belügyminiszter Robert Fico legitim döntésének minősítette. Azt mondta, hogy a kormányfő „a Vörös Hadseregnek az ország felszabadítása során meghalt katonái emléke előtt tiszteleg”.

A szlovák hírügynökség szerint a kormánygép Csehország és Németország légterén át, majd nemzetközi vizek felett haladva repül célállomására. Korábbi közlések szerint Lengyelország és a balti államok nem adtak engedélyt a szlovák kormánygépnek a légterükön való átrepülésre.

Robert Fico moszkvai útját és Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóját hangosan bírálták szlovák ellenzéki pártok. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) „a szövetségesek arcul köpésének” nevezte, és jelezte, hogy határozati javaslatot nyújt majd be a parlamentbe a moszkvai út elítélésének céljával. A progresszív-liberális Progresszív Szlovákia (PS) úgy vélekedett, hogy az út károsítja Szlovákia nemzetközi megítélését, csökkenti az ország hitelességét európai partnerei előtt, valamint „az agresszor cinikus legitimálását” jelenti.

Robert Fico, aki már a korábbi években is részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából csütörtökön Dachauban, az egykori koncentrációs tábor helyén lévő emlékhelyre látogatott, júniusban pedig a normandiai partraszállásra emlékezve Dunkerque-be készül.

A moszkvai ünnepségen az idén más országok is vezetői szinten képviseltetik magukat, a bejelentések szerint Európából még Szerbia és Fehéroroszország vesz részt csúcsszinten a megemlékezésen.