2026. április 29. szerda Péter
Roberta Metsola, az Európai parlament elnöke sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozója idején Brüsszelben 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Új mérföldkő: a várandós képviselők átruházhatják a szavazati jogukat

Infostart / MTI

Jóváhagyta az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén azt a jogszabály-módosítását, amely lehetővé teszi, hogy azok a női képviselők, akik szülés előtt állnak vagy gyermeket hoztak világra, más képviselőre ruházzák át szavazati jogukat.

Az új szabályozás ideiglenes kivételt vezet be a személyes szavazás kötelezettsége alól: a képviselők a szülés várható időpontja előtt legfeljebb három hónapig, a szülést követően pedig hat hónapig bízhatnak meg egy általuk kijelölt kollégát szavazati joguk gyakorlásával.

A reform célja a nemek közötti egyenlőség erősítése, a demokratikus képviselet biztosítása, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésének támogatása – olvasható a testület közleményében.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte: mérföldkőnek tartja a döntést a modernebb és igazságosabb parlament felé vezető úton. Hozzátette, hogy

egyetlen képviselő sem veszítheti el szavazati jogát azért, mert anyává válik,

és ígéretet tett arra, hogy a tagállamokkal együttműködve mielőbb biztosítják a szabályozás ratifikációját. A módosított uniós választási jogszabály hatálybalépéséhez szükséges a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács támogatása.

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló?
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas.
 
További tartalmak
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Óriási oázis lesz Budapest közepén – Hosszú évek után legalább részlegesen megnyílik a Biodóm

Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget – közölte az intézmény szerdán.

Már az ügyészség is vizsgálódik az ukrán pénzszállítók ügyében: ezért tettek feljelentést

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el annak a hét ukrán pénzszállítónak az ügyében, akiket még március elején fogtak el a magyar hatóságok.

Two Jewish men stabbed in north London, with counter-terror police leading investigation

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, also attempted to stab police officers, the Met says.

2026. április 29. 14:01
Mol-INA: indulhatnak a „béketárgyalások”
2026. április 29. 11:58
Panama miatt veszekszik most Kína és Amerika
