Új mérföldkő: a várandós képviselők átruházhatják a szavazati jogukat

Az új szabályozás ideiglenes kivételt vezet be a személyes szavazás kötelezettsége alól: a képviselők a szülés várható időpontja előtt legfeljebb három hónapig, a szülést követően pedig hat hónapig bízhatnak meg egy általuk kijelölt kollégát szavazati joguk gyakorlásával.

A reform célja a nemek közötti egyenlőség erősítése, a demokratikus képviselet biztosítása, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésének támogatása – olvasható a testület közleményében.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte: mérföldkőnek tartja a döntést a modernebb és igazságosabb parlament felé vezető úton. Hozzátette, hogy

egyetlen képviselő sem veszítheti el szavazati jogát azért, mert anyává válik,

és ígéretet tett arra, hogy a tagállamokkal együttműködve mielőbb biztosítják a szabályozás ratifikációját. A módosított uniós választási jogszabály hatálybalépéséhez szükséges a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács támogatása.