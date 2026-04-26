Mali fővárosában, Bamakoban lefényképezett orosz katonai konvoj egyik harcjárműve.
Odaveszett a védelmi miniszter Maliban

Sadio Camara, a Malit vezető junta védelmi minisztere is életét vesztette a nyugat-afrikai ország több pontján indult dzsihadista támadásokban - jelentette vasárnap a Radio France Internationale francia rádióállomás és a miniszter családja.

Az al-Kaidával szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoporttal együttműködve szombaton indított támadásokat a hadsereg ellen. A harcok vasárnap is folytatódtak. Mali fővárosában, Bamakóban éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el.

Bamako egyik elővárosában, a junta egyik fellegvárának számító Katiban

"megölték Camara minisztert és második feleségét"

- közölte családjának egyik tagja.

A JNIM szombati közleményben tudatta, hogy "felelősséget vállal" a szombaton végrehajtott támadásokért, amelyek célpontja "Assimi Goita elnök, illetve Sadio Camara védelmi miniszter székhelye, a bamakói nemzetközi repülőtér és a Kati városban lévő katonai létesítmények" volt. A szervezet állítása szerint elfoglalták az északi Kidal várost, miután a tuareg lázadócsoporttal együttműködve "sikeres műveletet hajtottak végre a mali hadsereg és orosz zsoldosaik ellen".

Mohamed Elmaouloud Ramadane, az Azawad Felszabadító Front szóvivője vasárnap közölte, hogy nagyrészben ellenőrzik Kidalt, a helyi kormányzó pedig embereivel az országból kivonult ENSZ stabilizációs missziójának (MINUSMA) egykori támaszpontján keresett menedéket.

Aranyrali paradoxon, avagy miért a gyengébb bányák részvényei emelkedtek többet?

Az aranyár emelkedése első pillantásra minden bányavállalatnak kedvez. Ám a valóság ennél sokkal érdekesebb. A legnagyobb nyertesek nem a leghatékonyabb cégek voltak, hanem azok, amelyek korábban a túlélésért küzdöttek. A magas kitermelési költségű bányák részvényei sokszor többszörösükre emelkedtek a rali során. De mi áll ennek a meglepő fordulatnak a hátterében?
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Magyar Péter Brüsszelbe utazik

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Furcsa mozgások a magyar tőzsdén: a jó hírek dacára is esett a vezető részvények ára

A vezető papírok közül az OTP ára esett a leginkább, annak ellenére, hogy a bank papírjairól kedvező hírek érkeztek.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

