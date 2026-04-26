Odaveszett a védelmi miniszter Maliban

Az al-Kaidával szövetséges Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoporttal együttműködve szombaton indított támadásokat a hadsereg ellen. A harcok vasárnap is folytatódtak. Mali fővárosában, Bamakóban éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el.

Bamako egyik elővárosában, a junta egyik fellegvárának számító Katiban

"megölték Camara minisztert és második feleségét"

- közölte családjának egyik tagja.

A JNIM szombati közleményben tudatta, hogy "felelősséget vállal" a szombaton végrehajtott támadásokért, amelyek célpontja "Assimi Goita elnök, illetve Sadio Camara védelmi miniszter székhelye, a bamakói nemzetközi repülőtér és a Kati városban lévő katonai létesítmények" volt. A szervezet állítása szerint elfoglalták az északi Kidal várost, miután a tuareg lázadócsoporttal együttműködve "sikeres műveletet hajtottak végre a mali hadsereg és orosz zsoldosaik ellen".

Mohamed Elmaouloud Ramadane, az Azawad Felszabadító Front szóvivője vasárnap közölte, hogy nagyrészben ellenőrzik Kidalt, a helyi kormányzó pedig embereivel az országból kivonult ENSZ stabilizációs missziójának (MINUSMA) egykori támaszpontján keresett menedéket.