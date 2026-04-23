2026. április 23. csütörtök Béla
Nyitókép: Pixabay

Ugrásszerű fejlődés előtt állnak a háztartási robotok

Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnének be a piacra. Igény volna rájuk, de többnyire még lassúak és ügyetlenek. A kínai fejlesztők a hírek szerint mát közel járnak a megoldáshoz.

A humanoid robotok már gyorsabban futnak le egy maratont az embernél, de a háztartási munkák során még kevéssé használhatóak, pedig igény volna rá.

A hardver nagyjából készen áll, de az agy, vagyis a mesterséges intelligencia még nem tartott lépést – mondta Vang Csien, a sencseni székhelyű startup vezérigazgatója, akit a Portfolio idéz.

A kínai humanoid robotok ma már igen gyorsak, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra. Ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása.

Vang szerint a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ennek során a robot lényegében csak a gravitációs mezővel küzd. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy tizedmilliméteres eltérés is kudarchoz vezethet. Ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt.

Közel a megoldás

Az X Square Robot saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljét Wall-B névre keresztelte. A rendszert több mint száz valódi háztartásból gyűjtött adaton tanították be. A munkát háziállatok, rendetlenség és egyéb „zajos” körülmények is nehezítették.

A vállalat szerint éppen a valós adatokon alapuló tanítás a teljesítmény javításának kulcsa.

A modellt május végén integrálják a takarítórobotokba.

A vállalat már elindította a kereskedelmi szolgáltatását is. Az 58.com kínai szolgáltatásközvetítő platformmal kötött partnerség révén a sencseni lakosok háromórás takarítást is foglalhatnak. Ezt a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen végzi el 149 jüanért (körülbelül 8000 forintért). A cég tájékoztatása szerint a gépek eddig több mint ötven háztartásban dolgoztak.

A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen. Olykor a konyhába teszi a papucsokat, vagy az asztal letörlése közben megáll „gondolkodni”.

Vang azonban kiemelte, hogy a gépek csak valódi otthoni környezetben képesek fejlődni. Meghibásodás esetén a cég munkatársai távolról avatkoznak be.

A vezérigazgató szerint a háztartási munka a GDP mintegy 20 százalékát teszi ki. Ha a technológia beérik, az egy óriási piacot nyithat meg. A kevesebb mint három éve alapított X Square Robot már több milliárd jüan tőkét vonzott be. A befektetők között olyan technológiai óriások is megtalálhatók, mint a Xiaomi és az Alibaba.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel

A hangos választási győzelem után április végére gyakorlatilag az oktatási miniszter kinevezése lett a legkényesebb kérdés. De mit gondolnak az oktatásról maguk az igazgatók?

US says 'no time frame' on ending war with Iran, as Tehran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

