Ugrásszerű fejlődés előtt állnak a háztartási robotok

A humanoid robotok már gyorsabban futnak le egy maratont az embernél, de a háztartási munkák során még kevéssé használhatóak, pedig igény volna rá.

A hardver nagyjából készen áll, de az agy, vagyis a mesterséges intelligencia még nem tartott lépést – mondta Vang Csien, a sencseni székhelyű startup vezérigazgatója, akit a Portfolio idéz.

A kínai humanoid robotok ma már igen gyorsak, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra. Ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása.

Vang szerint a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ennek során a robot lényegében csak a gravitációs mezővel küzd. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy tizedmilliméteres eltérés is kudarchoz vezethet. Ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt.

Közel a megoldás

Az X Square Robot saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljét Wall-B névre keresztelte. A rendszert több mint száz valódi háztartásból gyűjtött adaton tanították be. A munkát háziállatok, rendetlenség és egyéb „zajos” körülmények is nehezítették.

A vállalat szerint éppen a valós adatokon alapuló tanítás a teljesítmény javításának kulcsa.

A modellt május végén integrálják a takarítórobotokba.

A vállalat már elindította a kereskedelmi szolgáltatását is. Az 58.com kínai szolgáltatásközvetítő platformmal kötött partnerség révén a sencseni lakosok háromórás takarítást is foglalhatnak. Ezt a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen végzi el 149 jüanért (körülbelül 8000 forintért). A cég tájékoztatása szerint a gépek eddig több mint ötven háztartásban dolgoztak.

A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen. Olykor a konyhába teszi a papucsokat, vagy az asztal letörlése közben megáll „gondolkodni”.

Vang azonban kiemelte, hogy a gépek csak valódi otthoni környezetben képesek fejlődni. Meghibásodás esetén a cég munkatársai távolról avatkoznak be.

A vezérigazgató szerint a háztartási munka a GDP mintegy 20 százalékát teszi ki. Ha a technológia beérik, az egy óriási piacot nyithat meg. A kevesebb mint három éve alapított X Square Robot már több milliárd jüan tőkét vonzott be. A befektetők között olyan technológiai óriások is megtalálhatók, mint a Xiaomi és az Alibaba.