2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Tartályhajó horgonyoz a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án, napkeltekor. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: MTI/AP/Aszgar Besarati

Drámai incidens a Hormuzi-szorosban

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban – jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

A tájékoztatás szerint senki sem sebesült meg, és a támadásnak nem volt káros környezeti hatása sem.

Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása

Szlovákia diplomáciai egyeztetést kezdeményezett Lengyelországgal, miután Robert Fico miniszterelnök tervezett moszkvai útja kapcsán több ország is megtagadta a kormánygép számára a légterének használatát. A fejlemények újabb vitát váltottak ki a régióban a külpolitikai mozgástér és a biztonságpolitikai megfontolások ütközéséről.
 

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Egyre jelentősebb kerozinhiány alakul ki Európában - Mi a helyzet Magyarországgal?

A közel-keleti feszültségek miatt Európa-szerte komoly kerozinhiány alakult ki. Ez számos járattörléshez és a kapacitások csökkentéséhez vezetett. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren azonban egyelőre stabil az üzemanyag-ellátás. A hazai finomítás és a folyamatos import biztosítja a működést. A szűkös tárolókapacitások és a dráguló üzemanyag miatt ugyanakkor a közeledő nyári csúcsidőszak tartogathat kihívásokat az utazók és a légitársaságok számára - számolt be a Telex.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: erről egyeztettek Magyar Péterrel, leszögezte, milyen minisztert szeretnének

Az Eötvös József Gimnázium igazgatója szerint nem akarnak beleszólni, a leendő kormányfő kit nevez ki miniszternek.

Trump says he will extend Iran ceasefire as status of peace talks remains unclear

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

