2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
ARÉNA - PODCASTOK
Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: Asghar Besharati

Irán ultimátumot adott Amerikának

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit – közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.

A teljes tűzszünetnek az iráni konfliktusban csak akkor van értelme, ha azt nem sértik meg az Iszlám Köztársaság kikötőinek amerikai tengeri blokádjával. A Hormuzi-szoros újranyitása lehetetlen „a tűzszünet ilyen kirívó megsértése mellett” – írta Mohammed Bákir Kalibaf. Hozzátette: a zárlat feloldása mellett „gátat kell vetni a cionisták minden fronton folytatott háborús uszításának is”.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a szerdán lejáró tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának. Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.

Szijjártó Péter megszólalt a választásokról és az orosz kapcsolatokról

Szijjártó Péter megszólalt a választásokról és az orosz kapcsolatokról

Szijjártó Péter a Telexnek adott videós interjút, amelyben beszélt a választási eredményekről és az orosz kapcsolatokról is.

Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml

Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml

Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

2026. április 22. 20:37
Mobilozgattak vezetés közben a vadászrepülőgépen, össze is törték
2026. április 22. 20:07
Izrael kicserélte a katona által szétvert feszületet
