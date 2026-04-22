2026. április 22. szerda
Pakisztáni rendõr egy ellenörzõpontnál az amerikai-iráni béketárgyalások helyszínének kijelölt Serena szálloda közelében Iszlámábádban 2026. április 21-én, a felek közötti kéthetes tûzszünet idején. Donald Trump amerikai elnök két nappal ezelõtti bejelentése szerint az amerikai küldöttség a napokban ismét Pakisztánba utazik, hogy az iráni delegációval tárgyaljon. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/AP/Andzsum Navíd

Pakisztán üdvözölte a tűzszünet meghosszabbítását

Infostart / MTI

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök, akinek országa közvetítő szerepet játszik az Egyesült Államok és az Irán közötti konfliktusban, szerdán üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította a tűzszünetet.

„Őszintén köszönöm Trump elnöknek, hogy nagylelkűen elfogadta a tűzszünet meghosszabbítására irányuló kérésünket, hogy a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések folytatódhassanak” – írta X közösségi oldalán a pakisztáni vezető.

Hozzátette, hogy Pakisztán folytatni fogja erőfeszítéseit a konfliktus tárgyalásos rendezése érdekében.

Donald Trump kedden jelentette be a tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának.

Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.

„Őszintén remélem, hogy mindkét fél továbbra is tiszteletben tartja a fegyverszünetet, és az Iszlámábádban tervezett második tárgyalási forduló során sikerül egy átfogó békeszerződést kötniük (a feleknek) a konfliktus végleges lezárása érdekében” – hangsúlyozta Sehbaz Sarif.

A történtekkel egy időben a Fehér Ház megerősítette, hogy J.D. Vance amerikai alelnök, akinek feladata az Iránnal folytatandó esetleges új tárgyalások levezetése Pakisztánban, nem indult el Washingtonból kedden, ahogyan azt eredetileg tervezték.

„Trump elnöknek a Truth Social közösségi oldalán közzétett üzenete fényében, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok egységes javaslatot vár az irániaktól, a pakisztáni út ma elmarad” – közölte az amerikai kormány egyik magas rangú tisztviselője a sajtónak átadott nyilatkozatában.

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

