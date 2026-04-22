Donald Trump hirtelen meghosszabbította a tűzszünetet

Donald Trump megint csinált egy hátraarcot és megtalálta hozzá az indoklást is, hogy ne legyen nagyon kínos a számára: az amerikai elnök kedd este egy közösségi médiaposztban teljesen szembement azzal, amit néhány órával korábban egy interjúban mondott. Akkor, határozottan kizárta a hosszabbítás lehetőségét, és többször is arra utalt, hogy az amerikai hadsereg „alig várja”, hogy megkapja a tűzparancsot.

Viszont néhány órával később ezt követte egy bejegyzés a Truth Social közösségi platformon. Trump közölte, hogy meghatározatlan időre meghosszabbítja a tűzszünetet és utasította a hadsereget az iráni kikötők elleni tengeri blokád fenntartására. Hozzátette, hogy ez addig marad érvényben, amíg a teheráni vezetés nem áll elő egy egységes és elfogadható békejavaslattal. Indoklása szerint a békeközvetítésben szerepet vállaló pakisztáni kormány kérésére döntött így.

A Hormuzi-szoros körüli helyzet továbbra is kulcsfontosságú, hiszen ezen a szűk tengeri útvonalon halad át a globális olajkereskedelem jelentős része, így minden katonai vagy gazdasági lépés azonnal hatással van a világpiacokra.

A döntés hátterében ugyanakkor egyértelműen az áll, hogy elakadt a diplomáciai folyamat.

A Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tervezett újabb egyeztetések meghiúsultak, miután Irán nem volt hajlandó tárgyalódelegációt küldeni, amíg az Egyesült Államok nem oldja fel a Hormuzi-szoros blokádját. Ez a feltétel Washington számára elfogadhatatlannak bizonyult, így fennmaradt a két fél közötti patthelyzet.

Az amerikai alelnök hétfőre, majd keddre tervezett pakisztáni útját emiatt végül lemondták. Hivatalos források szerint J. D. Vance addig nem indul útnak, amíg Teherán nem jelzi egyértelműen a részvételi szándékát.

A korábbi megbeszélések során egy lehetséges megállapodás is körvonalazódott:

Washington akár 20 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni forrást szabadíthatna fel, vagy enyhíthetne a szankciókon, amennyiben Irán hajlandó lenne átadni magas minőségűre – tehát már az atomfegyver létrehozásához közeli szintre – dúsított uránkészletét.

Az amerikai tárgyalók szerint ez a „pénzért uránt” típusú alku lehet a legéletképesebb megoldás, különösen azért, mert Irán gazdaságát súlyosan megviselték a szankciók és a háborús költségek. Donald Trump először maga is jóváhagyta az elképzelést, majd közölte, hogy mégsem szabadít fel Irán számára pénzeket.

Kommentátorok szerint Donald Trump egymásnak ellentmondó és zavart keltő kijelentései a háborúról vagy annak lezárásáról, egyfajta védjegyévé váltak a konfliktus kezelésében.

Teherán közben egyelőre szintén elutasító. Az iráni parlament elnöke kijelentette: országa nem hajlandó „fenyegetések árnyékában” tárgyalni, és úgy véli, hogy Washington valójában nem kompromisszumra törekszik, hanem Irán teljes behódolását akarja elérni.