2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A Hormuzi-szoros amerikai ellenõrzés alá vonására utaló óriásplakát örökre Irán kezében jelentésû felirattal egy teheráni téren 2026. április 15-én. Az Irán és az Egyesült Államok között sikertelenül végzõdött tárgyalások után az amerikai haditengerészet ellenõrzése alá vonta a Hormuzi-szorost és blokádot vont az iráni kikötõk köré.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Donald Trump hirtelen meghosszabbította a tűzszünetet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A tűzszünet utolsó óráiban jelentős fordulat történt az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusban: Donald Trump amerikai elnök váratlanul úgy döntött, meghosszabbítja a fegyvernyugvást és mégsem újítja fel a pusztító bombázást.

Donald Trump megint csinált egy hátraarcot és megtalálta hozzá az indoklást is, hogy ne legyen nagyon kínos a számára: az amerikai elnök kedd este egy közösségi médiaposztban teljesen szembement azzal, amit néhány órával korábban egy interjúban mondott. Akkor, határozottan kizárta a hosszabbítás lehetőségét, és többször is arra utalt, hogy az amerikai hadsereg „alig várja”, hogy megkapja a tűzparancsot.

Viszont néhány órával később ezt követte egy bejegyzés a Truth Social közösségi platformon. Trump közölte, hogy meghatározatlan időre meghosszabbítja a tűzszünetet és utasította a hadsereget az iráni kikötők elleni tengeri blokád fenntartására. Hozzátette, hogy ez addig marad érvényben, amíg a teheráni vezetés nem áll elő egy egységes és elfogadható békejavaslattal. Indoklása szerint a békeközvetítésben szerepet vállaló pakisztáni kormány kérésére döntött így.

A Hormuzi-szoros körüli helyzet továbbra is kulcsfontosságú, hiszen ezen a szűk tengeri útvonalon halad át a globális olajkereskedelem jelentős része, így minden katonai vagy gazdasági lépés azonnal hatással van a világpiacokra.

A döntés hátterében ugyanakkor egyértelműen az áll, hogy elakadt a diplomáciai folyamat.

A Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tervezett újabb egyeztetések meghiúsultak, miután Irán nem volt hajlandó tárgyalódelegációt küldeni, amíg az Egyesült Államok nem oldja fel a Hormuzi-szoros blokádját. Ez a feltétel Washington számára elfogadhatatlannak bizonyult, így fennmaradt a két fél közötti patthelyzet.

Az amerikai alelnök hétfőre, majd keddre tervezett pakisztáni útját emiatt végül lemondták. Hivatalos források szerint J. D. Vance addig nem indul útnak, amíg Teherán nem jelzi egyértelműen a részvételi szándékát.

A korábbi megbeszélések során egy lehetséges megállapodás is körvonalazódott:

Washington akár 20 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni forrást szabadíthatna fel, vagy enyhíthetne a szankciókon, amennyiben Irán hajlandó lenne átadni magas minőségűre – tehát már az atomfegyver létrehozásához közeli szintre – dúsított uránkészletét.

Az amerikai tárgyalók szerint ez a „pénzért uránt” típusú alku lehet a legéletképesebb megoldás, különösen azért, mert Irán gazdaságát súlyosan megviselték a szankciók és a háborús költségek. Donald Trump először maga is jóváhagyta az elképzelést, majd közölte, hogy mégsem szabadít fel Irán számára pénzeket.

Kommentátorok szerint Donald Trump egymásnak ellentmondó és zavart keltő kijelentései a háborúról vagy annak lezárásáról, egyfajta védjegyévé váltak a konfliktus kezelésében.

Teherán közben egyelőre szintén elutasító. Az iráni parlament elnöke kijelentette: országa nem hajlandó „fenyegetések árnyékában” tárgyalni, és úgy véli, hogy Washington valójában nem kompromisszumra törekszik, hanem Irán teljes behódolását akarja elérni.

egyesült államok

donald trump

irán

közel-kelet

tűzszünet

háború

hormuzi-szoros

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt
A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

