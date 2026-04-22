2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A görög nemzeti lobogó egy zászlórúdon.
Nyitókép: Pixabay

13 képviselő mentelmi jogát függesztették fel uniós agrárpénzek elsíbolása miatt Görögországban

Infostart / MTI

A görög parlament felfüggesztette 13 képviselő mentelmi jogát egy uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos csalási ügyben.

A görög parlament szerdán megszavazta 13 képviselő mentelmi jogának felfüggesztését egy európai uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos csalási ügyben.

Az érintett törvényhozók tagadták, hogy szabálytalanságot követtek volna el, a szerdai parlamenti vitán hozzá is járultak ahhoz, hogy mentelmi jogukat felfüggesszék a vizsgálat lefolytatása érdekében.

A csalássorozatra az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) hívta fel először a figyelmet. Tavaly szeptemberben Mihálisz Hriszohoídisz, polgári védelmi miniszter már arról számolt be, hogy

legalább 22,6 millió euró értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást Görögországban olyan gazdáknak és agrárvállalkozásoknak, akik és amelyek hamis adatokat adtak meg földterületeikről és állatállományukról. Mindez vélhetően állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével történt.

Az ügy miniszteri lemondásokhoz vezetett, az EU pedig súlyos bírságot szabott ki Görögországra a visszaélések miatt. A nyomozás kiterjesztése érdekében az európai főügyész áprilisban arra kérte a görög parlamentet, hogy függessze fel a kormányzó Új Demokrácia párt 13 képviselőjének mentelmi jogát, köztük a korábbi mezőgazdasági és a volt polgári védelmi miniszterét is, hogy vizsgálatot lehessen indítani ellenük a csalásban játszott feltételezhető szerepük miatt.

A botrány középpontjában az OPEKEPE nevű görög hatóság áll, amely az uniós agrártámogatások kezeléséért és kifizetéséért felelt. Az ügynökség évente több mint 3 milliárd eurót osztott szét mintegy 680 ezer gazdának. Az intézményt időközben megszüntették, több munkatársa ellen vizsgálat indult, az EU ellenőrei pedig razziát tartottak athéni központjában, ahol súlyos szabálytalanságokat tártak fel.

Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.
 

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkednek.

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/17. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten is a főnyeremény.

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

