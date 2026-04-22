13 képviselő mentelmi jogát függesztették fel uniós agrárpénzek elsíbolása miatt Görögországban

A görög parlament szerdán megszavazta 13 képviselő mentelmi jogának felfüggesztését egy európai uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos csalási ügyben.

Az érintett törvényhozók tagadták, hogy szabálytalanságot követtek volna el, a szerdai parlamenti vitán hozzá is járultak ahhoz, hogy mentelmi jogukat felfüggesszék a vizsgálat lefolytatása érdekében.

A csalássorozatra az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) hívta fel először a figyelmet. Tavaly szeptemberben Mihálisz Hriszohoídisz, polgári védelmi miniszter már arról számolt be, hogy

legalább 22,6 millió euró értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást Görögországban olyan gazdáknak és agrárvállalkozásoknak, akik és amelyek hamis adatokat adtak meg földterületeikről és állatállományukról. Mindez vélhetően állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével történt.

Az ügy miniszteri lemondásokhoz vezetett, az EU pedig súlyos bírságot szabott ki Görögországra a visszaélések miatt. A nyomozás kiterjesztése érdekében az európai főügyész áprilisban arra kérte a görög parlamentet, hogy függessze fel a kormányzó Új Demokrácia párt 13 képviselőjének mentelmi jogát, köztük a korábbi mezőgazdasági és a volt polgári védelmi miniszterét is, hogy vizsgálatot lehessen indítani ellenük a csalásban játszott feltételezhető szerepük miatt.

A botrány középpontjában az OPEKEPE nevű görög hatóság áll, amely az uniós agrártámogatások kezeléséért és kifizetéséért felelt. Az ügynökség évente több mint 3 milliárd eurót osztott szét mintegy 680 ezer gazdának. Az intézményt időközben megszüntették, több munkatársa ellen vizsgálat indult, az EU ellenőrei pedig razziát tartottak athéni központjában, ahol súlyos szabálytalanságokat tártak fel.