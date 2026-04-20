ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.55
usd:
307.94
bux:
137239.57
2026. április 20. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. február 26-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/EPA

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Infostart / MTI

Az ukrán elnök szeretné megvitatni Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel azoknak az értékeknek a visszaszolgáltatását, amelyeket március elején a magyar hatóságok – Kijev szerint jogellenesen – lefoglaltak az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet pénzszállító járműveiből. Erről az államfő egy televíziós nyilatkozatában beszélt hétfőn.

„A pénzt szeretnénk visszakapni. Már Magyar (Péterrel) fogunk beszélni erről. Szerintem vissza kell adniuk. Ezeket az értékeket Orbán (Viktor magyar miniszterelnök) egyszerűen ellopta” – idézte Zelenszkijt az Ukrinform.

Március 6-án éjjel Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Budapesten a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt – az Oscsadbank dolgozóit – „túszul ejtettek”, és elvették a szállított értékeket. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon. Március 10-én a magyar kormány külön rendeletet fogadott el az Oscsadbanktól lefoglalt készpénz és arany ügyében, és a vizsgálat idejére ezek az értékek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt maradnak. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába az Oscsadbank két pénzszállító járművön.

Az ukrán elnök a tévényilatkozatban kitért Orbán Viktor választási vereségére is, ami szerinte annak a jele, hogy a magyar társadalom nem támogatja az Ukrajna elleni gyűlöletkampányt. „Gyűlölettel taktikailag lehet nyerni, de stratégiailag biztos a vereség. A magyarországi választás Orbán stratégiai veresége” – hangsúlyozta az államfő.

Zelenszkij kiemelte, hogy a maga részéről mindent megtett a kapcsolatok javításáért Magyarországgal. „Még akkor is, amikor (Orbán Viktor) gyűlöletet keltő plakátokat helyezett ki rólam, azt mondtam: nekem az ukrán nép választása az irányadó. A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Ő a kampányát az ukránok elleni gyűlöletre építette. A magyar nép pedig megmutatta neki, hogy nem ért ezzel egyet” – mondta az elnök.

Hozzátette, hogy az új magyar miniszterelnök megválasztásával „ablak nyílik a lehetőségekre” Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió egésze számára.

Kezdőlap    Külföld    Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fenntarthatatlanná vált a működés, ezért 2026. június 30-án végleg bezár a Balatonboglári Borgazdaság. A döntés 26 munkavállalót érint, maga a BB márka azonban nem tűnik el: a feldolgozást és a termelést a cégcsoport más egységeibe helyezik át - közölte a Turizmus Online.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az Arsenal 2-1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×