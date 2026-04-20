Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

„A pénzt szeretnénk visszakapni. Már Magyar (Péterrel) fogunk beszélni erről. Szerintem vissza kell adniuk. Ezeket az értékeket Orbán (Viktor magyar miniszterelnök) egyszerűen ellopta” – idézte Zelenszkijt az Ukrinform.

Március 6-án éjjel Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Budapesten a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt – az Oscsadbank dolgozóit – „túszul ejtettek”, és elvették a szállított értékeket. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon. Március 10-én a magyar kormány külön rendeletet fogadott el az Oscsadbanktól lefoglalt készpénz és arany ügyében, és a vizsgálat idejére ezek az értékek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt maradnak. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába az Oscsadbank két pénzszállító járművön.

Az ukrán elnök a tévényilatkozatban kitért Orbán Viktor választási vereségére is, ami szerinte annak a jele, hogy a magyar társadalom nem támogatja az Ukrajna elleni gyűlöletkampányt. „Gyűlölettel taktikailag lehet nyerni, de stratégiailag biztos a vereség. A magyarországi választás Orbán stratégiai veresége” – hangsúlyozta az államfő.

Zelenszkij kiemelte, hogy a maga részéről mindent megtett a kapcsolatok javításáért Magyarországgal. „Még akkor is, amikor (Orbán Viktor) gyűlöletet keltő plakátokat helyezett ki rólam, azt mondtam: nekem az ukrán nép választása az irányadó. A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Ő a kampányát az ukránok elleni gyűlöletre építette. A magyar nép pedig megmutatta neki, hogy nem ért ezzel egyet” – mondta az elnök.

Hozzátette, hogy az új magyar miniszterelnök megválasztásával „ablak nyílik a lehetőségekre” Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió egésze számára.