ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.85
usd:
305.74
bux:
138818.03
2026. április 17. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Chemical pipeline networks and infrastructure in Europe
Nyitókép: Leestat/Getty Images

Bíróság elé viszi az uniós gáztilalom ügyét Szlovákia

Infostart / MTI

Szlovákia panasszal fordul az Európai Unió bíróságához az orosz gáz importját tiltó, idén januárban meghozott uniós döntés miatt – jelentette be Robert Fico pozsonyi sajtótájékoztatóján.

A szlovák miniszterelnök közlése szerint a vonatkozó uniós döntést arra alapozva támadják meg, hogy azt nézetük szerint egyhangú, nem pedig minősített többséggel kellett volna elfogadni. A panaszt várhatóan már a jövő héten benyújtják az uniós bíróságra.

„Azt kifogásoljuk, hogy ott használták a minősített többséget, ahol az nem lett volna lehetséges, és így megkerülték egy szuverén uniós tagállam vétójogát” – jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte. Boris Susko igazságügyi miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta:

az importtilalomról szóló határozatot az Európai Bizottság (EB) javaslata alapján úgy fogadták el, mint egy, az EU kereskedelempolitikája körébe tartozó döntést, vagyis minősített többséggel.

Hozzátette: a határozat korlátozó jellege és annak összefüggései viszont arra mutatnak, hogy egy olyan döntésről van szó, amely az EU kül- és biztonságpolitikája végrehajtásának körébe tartozik. Megjegyezte: más nyersanyagok behozatalának tilalma ügyében is egyhangú döntéssel született határozat.

Az igazságügyi miniszter szerint a panaszt várhatóan már a jövő héten benyújtják, jelenleg a szöveg előkészítésének utolsó fázisában vannak. Fico javaslata alapján a beadványban előzetes intézkedésként kérni fogják az orosz gáz tilalmára vonatkozó határozat érvényének felfüggesztését is, tekintettel arra, hogy az ügyben induló bírósági eljárás akár három évig is eltarthat, és ezalatt a döntés meghozataláig nem lenne lehetséges az orosz gáz importja.

Fico a döntéssel kapcsolatban elmondta: bár az orosz gáz importját tiltó uniós határozattal szemben már Magyarország is panasszal élt, és a beadványhoz Szlovákia is csatlakozott, úgy ítélték meg, hogy ez nem elégséges. A szlovák miniszterelnök rámutatott: országának nincs tengeri kapcsolata, így alternatív lehetőségei sem a gáz behozatalára, ezért ellátásuk ezen a téren rendkívül érzékeny, és a vonatkozó uniós határozat jelentős károkat okoz számukra.

Kezdőlap    Külföld    Bíróság elé viszi az uniós gáztilalom ügyét Szlovákia

szlovákia

európai unió

orosz gáz

inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Munkaszüneti nap lehet december 24-e? Újra nekifutnak a népszavazásnak

Munkaszüneti nap lehet december 24-e? Újra nekifutnak a népszavazásnak

Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran reopens Strait of Hormuz as Trump says US blockade will continue until deal is made

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 17:29
Az amerikai elnök beszólt a NATO-nak: „maradjanak távol”
2026. április 17. 15:53
Itt a várva várt hír: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, de az amerikai blokád még életben marad
×
×