2026. április 10. péntek Zsolt
Egy panelház Kubában, Havannában, egy hatalmas Che Guevara emlékművel az oldalán.
Pont úgy, mint régen: Kuba az oroszoknak mond köszönetet

Miguel Diaz-Canel kubai elnök Havannában fogadta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettest, és a találkozó során megköszönte a szigetországnak nyújtott segítséget.

Miután Kuba gazdasága az összeomlás szélén áll, és folyamatosak az áramszünetek többek között az oljhiány miatt, a napokban egy orosz tankerhajó kötött ki a szigetország parjainál.

„A köztársasági elnök, Miguel Diaz-Canel megbeszélést folytatott az Oroszországi Föderáció külügyminiszter-helyettesével, Szergej Rjabkovval” – közölte az X közösségi oldalon a kubai elnökség. A látogatásra tíz nappal azután került sor, hogy egy orosz olajszállító hajó érkezett a szigetországba az Egyesült Államok által elrendelt energiaembargó közepette.

„A (Kubai Kommunista) párt, a kormány és a kubai nép nevében szeretném kifejezni köszönetemet az Oroszországi Föderáció által nekünk küldött olajért” – nyilatkozta az elnök, akit a közleményben idéztek. „Ez bizonyítja, hogy Kuba nincs egyedül” – tette hozzá az államfő ugyanazon forrás szerint.

„Oroszország 100 százalékban szolidáris Kubával, az országot érintő bonyolult helyzet ellenére is mellettetek állunk” – nyilatkozta Rjabkov, akit szintén idézett a kubai elnökség dokumentuma.

Március 31-én egy orosz olajszállító hajó, az Anatolij Kolodkin, 730 ezer hordó nyersolajjal a fedélzetén érkezett Kubába. Ez volt az első olajszállítmány január 9-e óta, ami a szigetre érkezett.

Washington azzal fenyegetőzik, hogy szankciókat vezet be minden olyan ország ellen, amely olajat szállít Havannának. Április 2-án Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter bejelentette, hogy Oroszország egy második olajszállító hajó küldését készíti elő Kubába.

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most” – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Általában 7-8 hónap, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.
 

Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. A Wall Street ugyan sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek már óvatos képet mutatnak, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok és az inflációs nyomás együtt határozhatják meg a következő irányt. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, though which 20% of the world's oil normally passes.

2026. április 10. 09:02
Kéthetes keresés után mentettek ki egy bányászt a búvárok Mexikóban
2026. április 10. 08:40
Légi úton csempésztek migránsokat Vietnámból – letartóztatás Magyarországon
