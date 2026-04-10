Pont úgy, mint régen: Kuba az oroszoknak mond köszönetet

Miután Kuba gazdasága az összeomlás szélén áll, és folyamatosak az áramszünetek többek között az oljhiány miatt, a napokban egy orosz tankerhajó kötött ki a szigetország parjainál.

„A köztársasági elnök, Miguel Diaz-Canel megbeszélést folytatott az Oroszországi Föderáció külügyminiszter-helyettesével, Szergej Rjabkovval” – közölte az X közösségi oldalon a kubai elnökség. A látogatásra tíz nappal azután került sor, hogy egy orosz olajszállító hajó érkezett a szigetországba az Egyesült Államok által elrendelt energiaembargó közepette.

„A (Kubai Kommunista) párt, a kormány és a kubai nép nevében szeretném kifejezni köszönetemet az Oroszországi Föderáció által nekünk küldött olajért” – nyilatkozta az elnök, akit a közleményben idéztek. „Ez bizonyítja, hogy Kuba nincs egyedül” – tette hozzá az államfő ugyanazon forrás szerint.

„Oroszország 100 százalékban szolidáris Kubával, az országot érintő bonyolult helyzet ellenére is mellettetek állunk” – nyilatkozta Rjabkov, akit szintén idézett a kubai elnökség dokumentuma.

Március 31-én egy orosz olajszállító hajó, az Anatolij Kolodkin, 730 ezer hordó nyersolajjal a fedélzetén érkezett Kubába. Ez volt az első olajszállítmány január 9-e óta, ami a szigetre érkezett.

Washington azzal fenyegetőzik, hogy szankciókat vezet be minden olyan ország ellen, amely olajat szállít Havannának. Április 2-án Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter bejelentette, hogy Oroszország egy második olajszállító hajó küldését készíti elő Kubába.