ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Donald Trump: Kuba a következő

Infostart / MTI

Az amerikai elnök a karibi szigetországot nevezte a következőnek, egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében.Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, valamint a NATO-ra is kitért.

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő" - jelentette ki az elnök, bár részletekre nem tért ki.

A múlt héten az elnök újságírók előtt megtiszteltetésnek nevezte, ha "valamilyen formában átvehetné" Kubát, amelyet egyébként bukott államnak nevezett.

Havanna és Washington mindeközben megerősítette, hogy a felek között egyeztetés folyik.

Beszédében Trump kitért a NATO-ra is, azt vetve a szervezet szemére, hogy nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban. „Mi mindig ott vagyunk nekik, de most, az alapján, amit tesznek, azt gondolom, hogy nem is kéne" - szögezte le, "súlyos hibának" minősítve a NATO döntését. Aláhúzta, az Egyesült Államok „több száz milliárd dollárt költ évente a szövetségesei biztonságára".

Az elnök Friedrich Merz német kancellárt is említette, bírálva Berlin azon döntését, amely szerint nem vesz részt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztonságossá tételében. „Friedrich, a kancellár azt mondta, 'ez nem a mi háborúnk'; hát Ukrajna meg nem a miénk, de mégis segítünk nekik" - jelentette ki Donald Trump.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: Kuba a következő

donald trump

kuba

invázió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás

Magyar Alvás Szövetség a vasárnapi óraállításról: van, akinek két hetét is pokollá teszi az átállás
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy órával előrébb kell állítani az órákat, mert kezdődik a nyári időszámítás. Ennek élettani hatásairól és az óraátállítás jövőjéről G. Németh György, a Magyar Alvásszövetség elnöke beszélt az InfoRádióban.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump egy floridai befektetői konferencián Kubát nevezte meg az Egyesült Államok következő célpontjaként, miközben élesen bírálta a NATO-t és Németországot a katonai szolidaritás hiánya miatt - számolt be róla az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 09:34
Molotov-koktélokat dobtak az orosz kulturális központra Prágában
2026. március 28. 09:11
Rendkívüli készültség lépett életbe Rómában
×
×