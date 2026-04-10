Amerikai tévében lepte meg a világot a kubai elnök

A kubai elnök először nyilatkozott egy amerikai tévécsatornának. Az interjúból csütörtökön egy ötperces videót hoztak nyilvánosságra, amelyben Kristen Welker újságíró azt kérdezte Díaz-Caneltől, hogy „hajlandó lenne-e lemondani, ha ezzel megmenthetné Kubát”.

Díaz-Canel először rákérdezett, hogy a kérdés vajon az amerikai kormány külügyminisztériumától származik-e, és emlékeztetett rá, hogy Kuba szuverén, szabad ország, és vezetőit nem az amerikai kormány választja meg. Ezt követően kijelentette, hogy nem személyes, üzleti vagy politikai ambícióból lett elnök, hanem azért, mert a nép bízta meg ezzel.

„Ha a kubai nép szerint nem vagyok alkalmas a tisztségre, nincs értelme itt lennem, akkor nem lenne szabad betöltenem ezt az elnöki posztot, és reagálni fogok erre” – mondta.

Kuba és az Egyesült Államok kapcsolata továbbra is feszült, bár bejelentették, hogy tárgyalni fognak, ugyanakkor ennek részleteit egyelőre nem osztották meg.

Díaz-Canel az interjúban azzal vádolta az amerikai kormányt, hogy ellenségesen viselkedik Kubával szemben, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs erkölcsi alapja bármit követelni Kubától.

Az Egyesült Államoknak fel kell ismernie, mondta, hogy milyen sokba került ez az amerikai politika a kubai népnek, és rámutatott, hogy ezzel egyúttal az amerikaiakat is megfosztották a kubaiakkal való „normális kapcsolattól”.

„Kuba érdekelt a párbeszédben és minden felmerülő téma feltétel nélküli megvitatásában, ha az nem a kubai politikai rendszer megváltoztatására irányul, ahogy számos kétségünk ellenére mi sem követelünk változást az amerikai rendszerben”

– fogalmazott.

Kuba az amerikai energiaembargót okolja egyre súlyosbodó problémáiért. A kőolajhiány súlyosan érinti a szigetország egészségügyi rendszerét, tömegközlekedését, valamint a termelést is, és gyakoriak az áramkimaradások.