2026. április 10. péntek Zsolt
Miguel Díaz-Canel kubai elnök egy havannai imperialistaellenes nagygyûlésen beszél 2026. jasnuár 3-án, miután az éjjel amerikai katonák egy Venezuela elleni hadmûveletben a fõvárosban, Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, majd az Egyesült Államokba szállították õket.
Amerikai tévében lepte meg a világot a kubai elnök

ELŐZMÉNYEK

Miguel Díaz-Canel kubai elnök egy interjújában, amelyet az NBC amerikai tévécsatorna vasárnap sugároz majd teljes terjedelmében, leszögezte, hogy nem fog lemondani.

A kubai elnök először nyilatkozott egy amerikai tévécsatornának. Az interjúból csütörtökön egy ötperces videót hoztak nyilvánosságra, amelyben Kristen Welker újságíró azt kérdezte Díaz-Caneltől, hogy „hajlandó lenne-e lemondani, ha ezzel megmenthetné Kubát”.

Díaz-Canel először rákérdezett, hogy a kérdés vajon az amerikai kormány külügyminisztériumától származik-e, és emlékeztetett rá, hogy Kuba szuverén, szabad ország, és vezetőit nem az amerikai kormány választja meg. Ezt követően kijelentette, hogy nem személyes, üzleti vagy politikai ambícióból lett elnök, hanem azért, mert a nép bízta meg ezzel.

„Ha a kubai nép szerint nem vagyok alkalmas a tisztségre, nincs értelme itt lennem, akkor nem lenne szabad betöltenem ezt az elnöki posztot, és reagálni fogok erre” – mondta.

Kuba és az Egyesült Államok kapcsolata továbbra is feszült, bár bejelentették, hogy tárgyalni fognak, ugyanakkor ennek részleteit egyelőre nem osztották meg.

Díaz-Canel az interjúban azzal vádolta az amerikai kormányt, hogy ellenségesen viselkedik Kubával szemben, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs erkölcsi alapja bármit követelni Kubától.

Az Egyesült Államoknak fel kell ismernie, mondta, hogy milyen sokba került ez az amerikai politika a kubai népnek, és rámutatott, hogy ezzel egyúttal az amerikaiakat is megfosztották a kubaiakkal való „normális kapcsolattól”.

„Kuba érdekelt a párbeszédben és minden felmerülő téma feltétel nélküli megvitatásában, ha az nem a kubai politikai rendszer megváltoztatására irányul, ahogy számos kétségünk ellenére mi sem követelünk változást az amerikai rendszerben”

– fogalmazott.

Kuba az amerikai energiaembargót okolja egyre súlyosbodó problémáiért. A kőolajhiány súlyosan érinti a szigetország egészségügyi rendszerét, tömegközlekedését, valamint a termelést is, és gyakoriak az áramkimaradások.

elemzők az Arénában

A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Iráni tárgyalás és vasárnapi választások – erre figyel most a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja.

Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.

Lebanon will only take part in talks with Israel if ceasefire already in place, official tells BBC

There has been confusion over whether the US-Iran ceasefire covers Lebanon, with mediator Pakistan saying it does and both the US and Israel saying it does not.

