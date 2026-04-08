ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.31
usd:
322.5
bux:
129730.83
2026. április 8. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BEIRUT, LEBANON - APRIL 8: Teams conduct search and rescue operation following the simultaneous Israeli attacks in Beirut, Lebanon on April 8, 2026. The Lebanese Ministry of Health reported that, according to initial estimates, dozens of people were killed and hundreds injured. (Photo by Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az izraeli légierő előzetes értesítés nélkül légitámadásokat hajtott végre szerdán Libanon-szerte, és ezekben 254 ember életét vesztette, valamint 837 megsebesült – közölte a libanoni polgári védelem.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hezbollah síita milícia mintegy száz létesítménye – rakétaállások, parancsnoki központok – ellen hajtottak végre légicsapásokat Bejrútban, a déli országrészben és a keleti Bekaa-völgyben. Hozzátették, hogy az Irán-barát szervezet civileket élő pajzsként használ katonai- és hírszerző létesítményeinél.

Éjal Zamir, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke azt mondta: ezek megelőző támadások, és a cél velük az észak-izraeli lakosság védelme a Hezbollah támadásaitól. Hozzátette, hogy Izrael továbbra is minden lehetőséget ki fog használni a síita milícia elleni támadásokra.

Izrael szerint a Donald Trump amerikai elnök által kedd este az Irán elleni hadjáratra vonatkozóan bejelentett kéthetes tűzszünet Libanonban nem érvényes.

A libanoni állami hírügynökség beszámolója szerint a légicsapások öt helyszínen érték a főváros forgalmas, tengerparti és központi lakónegyedeit, robbanásokat, tüzeket és gomolygó füstöt, továbbá utcai pánikot okozva.

Mohammed Baluza, Bejrút egyik önkormányzati képviselője és a helyi lakosok felháborodásuknak hangot adva tagadták, hogy a megtámadott épületek katonai létesítmények lettek volna, mint mondták üzlethelyiségek és lakóházak dőltek romba.

Navaf Szalám libanoni miniszterelnök azzal vádolta közleményben Izraelt: nem csak hogy válasz nélkül hagyja a Hezbollah és Izrael közötti fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezésére irányuló libanoni kezdeményezéseket, hanem tovább szélesíti azt, és civil területeket támad. „Izrael teljesen figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog alapelveit, amelyeket egyébként sem tartott soha tiszteletben” – jelentette ki.

A libanoni hadsereg közleményt adott ki, miszerint a

„libanoni államnak és a civil lakosságának el kell utasítania a Hezbollah civil területekre történő betelepülését, valamint azon törekvését, hogy ott fegyvereket halmozzon fel”.

A csapáshullám előtt a Hezbollah egyik tisztségviselője az AP hírügynökséggel azt közölte, hogy „esélyt akarnak adni a tűzszüneti tárgyalásoknak, de a maguk részéről azért nem hirdetnek fegyvernyugvást, mert az izraeli fél nem tartja be a tűzszünetet”.

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásként március 2-án rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli–amerikai háborúba.

Az azóta megtorlásként végrehajtott izraeli támadásokban a libanoni hatóságok szerint 1530 ember, köztük száz nő és 130 gyermek halálát és további több ezer ember megsebesülését okozták, illetve több mint egymillió embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására.

Kezdőlap    Külföld    Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

izrael

libanon

hezbollah

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 20:35
Bill Gates vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt az Epstein-ügyben
2026. április 8. 19:54
Ukrajna tűzszünetre készül
×
×