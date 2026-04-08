A Hezbollah felfüggesztette harci cselekményeit

A tájékoztatás szerint a Hezbollah az Egyesült Államok és Irán közötti, Donald Trump amerikai elnök által kedd este bejelentett tűzszünettel összefüggésben függesztette fel a hadmozdulatokat.

Izrael a washingtoni bejelentés után nem sokkal mindazonáltal leszögezte: a fegyvernyugvás nem vonatkozik Libanonra, a hadsereg pedig máris új kitelepítési figyelmeztetést intézett egy dél-libanoni város lakóihoz.

Izrael az iráni háború kitörése után Libanon ellen indított, szárazföldi és légi hadműveleteiben már több mint 1500-an haltak meg, beleértve 130 gyereket is.

A harcok nyomán több mint 1,2 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására az arab országban, a libanoni fegyveres erők pedig szerdán arra kérték az embereket, egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba, részben az izraeli hadsereg műveleteire, részben pedig a térségben található, fel nem robbant lőszerekre hivatkozva.