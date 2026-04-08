2026. április 8. szerda
Izrael légvédelmi rendszerei elfognak egy lövedéket Észak-Izrael felett Felsõ-Galileából fotózva 2026. április 1-jén. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy jelentõs mértékben fokozza hadmûveleteit Libanonban az Iránbarát libanoni síita szervezet, a Hezbollah ellen, miután a szervezet rakétatámadásokkal válaszolt az Irán ellen indított közös amerikai-izraeli légicsapásokra.
A Hezbollah felfüggesztette harci cselekményeit

Leállította szerdán az észak-izraeli célpontokra, illetve a Libanonban lévő izraeli katonákra irányuló harci cselekményeit a Hezbollah libanoni síita mozgalom – derült ki a szervezethez közel álló források közléséből.

A tájékoztatás szerint a Hezbollah az Egyesült Államok és Irán közötti, Donald Trump amerikai elnök által kedd este bejelentett tűzszünettel összefüggésben függesztette fel a hadmozdulatokat.

Izrael a washingtoni bejelentés után nem sokkal mindazonáltal leszögezte: a fegyvernyugvás nem vonatkozik Libanonra, a hadsereg pedig máris új kitelepítési figyelmeztetést intézett egy dél-libanoni város lakóihoz.

Izrael az iráni háború kitörése után Libanon ellen indított, szárazföldi és légi hadműveleteiben már több mint 1500-an haltak meg, beleértve 130 gyereket is.

A harcok nyomán több mint 1,2 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására az arab országban, a libanoni fegyveres erők pedig szerdán arra kérték az embereket, egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba, részben az izraeli hadsereg műveleteire, részben pedig a térségben található, fel nem robbant lőszerekre hivatkozva.

Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet az Irán-probléma”

Racionális döntésnek tűnik most befejezni a háborút, és tárgyalásokat kezdeni, amit az amerikai és az iráni fél is kvázi győzelemként értékelt odahaza – mondta az InfoRádióban a Közel-Kelet-szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint világgazdasági szempontból továbbra is a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés kérdése a legfontosabb, és ebben a két oldal nagyon eltérő állásponton van.
 

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

A huszonnegyedik órában van Szoboszlai és a Liverpool: ha ezt elszúrják, vége mindennek

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó angol csapat számára a BL jelenti az utolsó esélyt, hogy trófeát nyerjenek ebben a szezonban.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire in Iran - but is carrying out new air strikes in Lebanon.

