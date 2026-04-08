2026. április 8. szerda
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Törmelékek között egy autó az egyik izraeli légicsapásban megrongálódott épületnél a dél-libanoni kikötõvárosban, Szúrban (Türosz) 2026. április 4-én. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. Izrael az iráni vezetés elleni akciót követõ Hezbollah-rakétatámadásokra válaszul mér légicsapásokat a libanoni síita szervezet támaszpontjaira és Bejrút déli negyedeire.
Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, a tűzszünet azonban nem terjed ki Libanonra – közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal angol nyelvű közleményében.

„Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, azzal a feltétellel, hogy Irán azonnal megnyitja a szorosokat, és beszüntet minden támadást az Egyesült Államok, Izrael és a térség országai ellen” – hangsúlyozta közleményében a miniszterelnöki hivatal.

„Izrael támogatja az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, melyek biztosítják, hogy Irán többé ne jelentsen nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést Amerikára, Izraelre, Irán arab szomszédaira és a világra. Az Egyesült Államok közölte Izraellel, hogy elkötelezett e célok elérése mellett – amelyeket az USA, Izrael és Izrael regionális szövetségesei egyaránt osztanak – a közelgő tárgyalások során.

A kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra”

– tette hozzá Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala.

A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól a Perzsa-öböl bejáratánál – mondta egy, a tárgyalásokon részt vevő, névtelenséget kérő helyi forrás szerdán. Irán a beszedett pénzt újjáépítési célokra fogja felhasználni.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke telefonon beszélt Netanjahuval a kéthetes tűzszünet bejelentése előtt, izraeli idő szerint éjfél után. Egy „magas rangú politikai forrás szerint” – Izraelben ezzel a címmel a nevének elhallgatását kérő miniszterelnököt szokta jelölni a helyi média – az Egyesült Államok előzetesen egyeztette Izraellel az ideiglenes tűzszünetet – közölte a ynet hírportál.

A forrás szerint olyan lépésről van szó, amelynek keretében Irán anélkül nyitja meg a Hormuzi-szorost, hogy előzetesen teljesítenék követeléseit – többek közt a háború végleges lezárását, kártérítést, a súlyos szankciók feloldását.

„Donald Trump kormányának vezető tisztségviselői világossá tették Izrael számára, hogy a következő két hétben zajló tárgyalások során az Egyesült Államok határozottan ragaszkodni fog a nukleáris anyagok elszállításához, az urándúsítás leállításához, a ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés megszüntetéséhez és további követelésekhez a rezsim infrastruktúráját a háború kezdete óta, és különösen az utóbbi napokban ért súlyos légicsapások hatására” – közölte a forrás.

Egy, a Haaretz című újságnak nyilatkozó izraeli kormányzati forrás szerint Jeruzsálemben tartanak attól, hogy az izraeli érdekeket, vagy azok egy részét nem veszik figyelembe a majdani megállapodásnál.

Izraelben a tűzszünet bejelentése után, helyi idő szerint hajnali három óra után Iránból jelentős rakétatámadást indítottak az ország déli, középső és északi része ellen. Több helyről jelentettek becsapódásokat: Tel-Avivból, Petah Tikvából, Bné Brakból, Beér-Sevából, Omerből és Neserből. Beér-Seva mellett, a Tel-Seva nevű arab faluban hárman megsebesültek.

Pakisztán miniszterelnöke azt mondta, hogy a tűzszünet a libanoni harcokra is vonatkozik, és Izraelt is tájékoztatták erről.

A miniszterelnöki hivatal közleménye ezzel ellentétben az ottani harcok folytatását ígérte.

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

2026. április 8. 08:16
Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed
2026. április 8. 07:20
Szabadon engedték elrablói Shelly Kittleson amerikai újságírónőt Irakban
