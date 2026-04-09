2026. április 9. csütörtök
Mentõalakulat tagjai túlélõk után kutatnak egy izraeli légicsapásban találatot kapott épület romjai között a dél-libanoni kikötõvárosban, Szidónban 2026. április 8-án, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Irán két hétre szóló tûzszünetet kötött. Az izraeli kormány bejelentette, hogy a tûzszünet nem vonatkozik Libanonra, és továbbra is csapásokat mérnek a Hezbollah libanoni síita szervezet támaszpontjaira.
Dél-Libanonban folyik a harc, Jeruzsálemben megnyílt a Templomhegy

Az izraeli hadsereg az Iránnal létrejött tűzszünet ellenére tovább harcol a Hezbollah libanoni síita mozgalommal Dél-Libanonban. Szerdán több mint kétszázan meghaltak a váratlan, koncentrált csapásokban, amelyek csütörtökön is folytatódtak. Eközben az iráni tűzszünet miatt újra megnyílt Jeruzsálemben az imádkozók előtt a zsidó Templomhegy és az al-Aksza mecset.

A Hezbollah Libanonból indított rakétái és drónjai miatt Izrael északi határán, Kirjat Smóne városban háromszor rendeltek el légiriadót csütörtökön – jelentette a hadsereg polgári védelmi egysége.

A katonaság szerdán Bejrútban likvidálta Ali Juszef Harsit, a Hezbollah főtitkárának, Naim Kászemnek a személyi titkárát és egyben unokaöccsét – jelentette be a hadsereg szóvivője. Emellett két központi hidat is támadtak, amelyeket a Hezbollah fegyveresei északról délre történő átkelésre használtak a Litáni folyón.

A szerda hajnalban bejelentett kéthetes tűzszünet nyomán

az izraeli rendőrség ismét megnyitotta az imádkozók előtt Jeruzsálemben a Templomhegyet. Csütörtök reggel muzulmán imádkozók és izraeli turisták látogathattak el az iszlám harmadik legszentebb helyére, az Al-Aksza mecsethez, ahol egykor a zsidók első és második Szentélye is állt.

Rivka Friedman-Feldman, a Benjámin Netanyahu miniszterelnök korrupciós perében eljáró bírói tanács vezetője bejelentette, hogy folytatódnak a bűnügyi tárgyalások vasárnaptól. A megszokott rendben, vasárnap, hétfőn, kedden és szerdán zajlanak majd a per meghallgatásai.

A pénzügyminisztérium szóvivője közölte, hogy nincsenek szabad költségvetési források az oktatási minisztérium Nyári iskola programjának bővítésére, és a háború miatt megszakadt tanév meghosszabbítására. A tárca szerint az oktatási minisztérium nem egyeztette velük terveit, de megvizsgálhatják közösen, hogy milyen pénzeket csoportosíthatnak át erre a célra.

Előzőleg Joáv Kis oktatási miniszter bejelentette, hogy bővíteni kívánja a Nyári iskola programot, hogy ne csak a harmadik, hanem a kilencedik osztályig terjedjen, és három héttel meghosszabbítaná a tanévet, miután a tanulók Izraelben bő egy hónapon át iskolai szünetet kaptak, illetve távoktatásban vettek részt az iráni háború miatt.

A kéthetes tűzszünetig Irán körülbelül 650 rakétát lőtt ki Izraelra. Ezek közül legalább 16 lakott területen csapódott be. 60 rakétát kazettás robbanófejjel szereltek fel, amelyek Izrael fölött nyíltak szét. Ezek 10 embert öltek meg, és az országszerte több száz helyszínen okoztak pusztítást.

24 ember halt meg iráni rakéták következtében Izrael és a Ciszjordánia területén. Négyen akkor vesztettük életüket, amikor óvóhely felé siettek. Rajtuk kívül ketten Libanonból érkező tűz következtében haltak meg, egy további személy pedig az izraeli hadsereg tévedésből leadott lövése miatt.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint legalább 7100 embert szállítottak kórházba, közülük mintegy százan még mindig kórházi kezelés alatt állnak. A legsúlyosabb csapás Bét Semesben történt, ahol 9 ember halt meg.

A legtöbbször Izrael középső részét vették célba az iráni rakéták, ahol 183-szor rendeltek el légiriadót.

Az adóhatóság adatai szerint március végéig mintegy 23 ezer kártérítési igényt nyújtottak be, de a végső szám várhatóan ennél magasabb lesz. Több mint 15 ezer kérelem épületeket ért károk miatt érkezett; 2200 a lakások berendezését és ingóságokat ért veszteség, és legalább 5300 járműveket ért károk miatt.

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek

Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas

Az Economist Intelligence Unit (EIU) éves Demokrácia Indexe nyolc éven át tartó csökkenést követően a pontszámok stabilizálódását mutatja 2025-ben, ami a demokrácia globális eróziójának megállására utal. Az országok közel háromnegyedének pontszáma az elmúlt évben változatlan maradt vagy javult, és a globális index 0,02 ponttal emelkedett – ez az egyik legnagyobb növekedés 2012 óta. Magyarország azonban kevesebb pontot gyűjtött, mint az előző felmérésben és - öt helyet lecsúszva, „hiányos demokráciaként” - 55. lett a 167 országot számláló listán.

Szenzáció! Magyar versenyzőt igazolt az F1-es csapat akadémiája, egyenes az út a Száguldó Cirkuszba?

Sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett a 13 éves magyar gokartversenyző, Nagy Roland: csatlakozott ugyanis az Aston Martin Forma-1-es istálló utánpótlás-akadémiájához.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

