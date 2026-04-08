Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Elmarad vagy lehet, hogy csak késik az úgymond „az iráni civilizációt megsemmisítő” amerikai támadás. A magyar idő szerint a Hormuzi-szoros megnyitására adott, hajnali kettőkor lejáró határidő előtt másfél órával ugyanis az amerikai elnök és Irán is közölte, hogy két hétre leállnak a támadásokkal, ha a másik fél is ezt teszi.

Donald Trump szokásához híven a saját maga által alapított Truth Social közösségi médiumban posztolt, szokásához híven néha csupa nagybetűvel írt és jogászok által fogalmazott szerződést idéző szavakkal „Amennyiben az Iráni Iszlám Köztársaság beleegyezik, a Hormuzi-szoros TOTÁLIS, AZONNALI és BIZTONSÁGOS MEGNYITÁSÁBA, beleegyezem, hogy felfüggesszem Irán támadását és bombázását két hét időtartamra. Ez egy kétoldalú TŰZSZÜNET lesz!”

Trump korábbi üzenete, miszerint „egy egész civilizáció halhat meg ma este”, annak ellenére, hogy azt az ő parancsnoksága alatt sem lenne képes ilyen gyorsan végrehajtani az amerikai haderő, nyers fordításban minimum háborús bűnök elkövetésével való fenyegetőzés volt.

Híradások szerint Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök közbelépése vette rá a feleket arra, hogy két hétre abbahagyják a harcot. Abbasz Arakcsi iráni külügyminiszter – a rezsim egyik mérsékeltebb és pragmatikusabb tagja – úgy fogalmazott: ha leállnak az Irán elleni támadások, akkor két hétre országa is leállítja a szomszédos országok elleni csapásokat és engedni fogja a hajók biztonságos átjutását a Hormuzi-szoroson

A közvetítés eredményeképp Trumphoz eljuttatták Irán 10 pontos tűzszüneti tervezetét, amit ő „jó tárgyalási alapnak” nevezett.

További fejlemény, hogy az Egyesült Államok egy illetékes szavai szerint le is állította az Irán elleni összes támadó műveletét és várhatóan péntektől részt vesz a háború leállítását célzó tárgyalásokon a pakisztáni Iszlamabádban.

A pakisztáni kormányfő azt is állította, hogy a tűzszünet „minden területre, így Libanonra és másokra” is vonatkozik és „azonnali”. Szavai szerint Irán, az Egyesült Államok és szövetségeseik beleegyeztek az azonnali tűzszünetbe – ez viszont a megfogalmazás értelmében Izraelt is magában foglalja, amely élen járt az iráni vezetőket likvidáló támadásokban.

A Times of Israel című lap hajnalban azt írta, hogy Irán annak ellenére rakétázza Izraelt, hogy az is részese a tűzszünetnek. Egy másik cikkében pedig arról írt, hogy a tűzszüneti bejelentés ellenére Izrael folytatja az iráni célpontok elleni támadásokat.

Donald Trump közlése után 17 százalékkal esett az úgynevezett West Texas Intermediate (WTI) típusú nyersolaj ára – ezt a terméket sokan referenciaként használják az olajkereskedelemben. Az amerikai tőzsdeindexek már órákkal a határidő lejárta előtt emelkedni kezdtek, egy utolsó pillanatban kötött alkura számítva.