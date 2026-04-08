2026. április 8. szerda
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/Pool The New York Times/Kenny Holston

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.

Elmarad vagy lehet, hogy csak késik az úgymond „az iráni civilizációt megsemmisítő” amerikai támadás. A magyar idő szerint a Hormuzi-szoros megnyitására adott, hajnali kettőkor lejáró határidő előtt másfél órával ugyanis az amerikai elnök és Irán is közölte, hogy két hétre leállnak a támadásokkal, ha a másik fél is ezt teszi.

Donald Trump szokásához híven a saját maga által alapított Truth Social közösségi médiumban posztolt, szokásához híven néha csupa nagybetűvel írt és jogászok által fogalmazott szerződést idéző szavakkal „Amennyiben az Iráni Iszlám Köztársaság beleegyezik, a Hormuzi-szoros TOTÁLIS, AZONNALI és BIZTONSÁGOS MEGNYITÁSÁBA, beleegyezem, hogy felfüggesszem Irán támadását és bombázását két hét időtartamra. Ez egy kétoldalú TŰZSZÜNET lesz!”

Trump korábbi üzenete, miszerint „egy egész civilizáció halhat meg ma este”, annak ellenére, hogy azt az ő parancsnoksága alatt sem lenne képes ilyen gyorsan végrehajtani az amerikai haderő, nyers fordításban minimum háborús bűnök elkövetésével való fenyegetőzés volt.

Híradások szerint Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök közbelépése vette rá a feleket arra, hogy két hétre abbahagyják a harcot. Abbasz Arakcsi iráni külügyminiszter – a rezsim egyik mérsékeltebb és pragmatikusabb tagja – úgy fogalmazott: ha leállnak az Irán elleni támadások, akkor két hétre országa is leállítja a szomszédos országok elleni csapásokat és engedni fogja a hajók biztonságos átjutását a Hormuzi-szoroson

A közvetítés eredményeképp Trumphoz eljuttatták Irán 10 pontos tűzszüneti tervezetét, amit ő „jó tárgyalási alapnak” nevezett.

További fejlemény, hogy az Egyesült Államok egy illetékes szavai szerint le is állította az Irán elleni összes támadó műveletét és várhatóan péntektől részt vesz a háború leállítását célzó tárgyalásokon a pakisztáni Iszlamabádban.

A pakisztáni kormányfő azt is állította, hogy a tűzszünet „minden területre, így Libanonra és másokra” is vonatkozik és „azonnali”. Szavai szerint Irán, az Egyesült Államok és szövetségeseik beleegyeztek az azonnali tűzszünetbe – ez viszont a megfogalmazás értelmében Izraelt is magában foglalja, amely élen járt az iráni vezetőket likvidáló támadásokban.

A Times of Israel című lap hajnalban azt írta, hogy Irán annak ellenére rakétázza Izraelt, hogy az is részese a tűzszünetnek. Egy másik cikkében pedig arról írt, hogy a tűzszüneti bejelentés ellenére Izrael folytatja az iráni célpontok elleni támadásokat.

Donald Trump közlése után 17 százalékkal esett az úgynevezett West Texas Intermediate (WTI) típusú nyersolaj ára – ezt a terméket sokan referenciaként használják az olajkereskedelemben. Az amerikai tőzsdeindexek már órákkal a határidő lejárta előtt emelkedni kezdtek, egy utolsó pillanatban kötött alkura számítva.

Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója szerint még a Hormuzi-szoros újranyitása esetén is hónapokba telhet, mire a kerozinellátás normalizálódik, mivel a közel-keleti finomítói kapacitásokat komoly károk érték.

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

