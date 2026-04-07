2026. április 7. kedd
Iráni ballisztikus rakéta becsapódásának színhelye a ciszjordániai Hariszban 2026. március 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Újabb „energiacsapás” az iráni háborúban

Folytatódtak a harcok a Közel-Keleten kedden hajnalban. Irán több ballisztikus rakétát lőtt ki Szaúd-Arábia és Izrael felé, az utóbbi pedig Teheránt támadta.

Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta hajnalban Szaúd-Arábia energetikai létesítményeit. A légvédelem tizenegy ballisztikus rakétát semmisített meg a királyság keleti tartományában, de a repeszdarabok így is energetikai infrastruktúra közelébe hullottak. Az ország védelmi minisztériumának közleménye szerint megkezdődött a támadás okozta károk felmérése.

Irán ballisztikus rakétákat indított Izrael felé is. Az iráni állami televízió beszámolója szerint a zsidó állam déli területét vették célba. A támadást az izraeli hadsereg is megerősítette, de részleteket nem közölt. Ez volt az első iráni támadás Izrael ellen mintegy 12 órán belül.

Izrael hajnalban támadta Iránt. Az ország déli részén fekvő Siraz városából nagyerejű robbanásokról érkeztek jelentések, a részletek közlése nélkül. Teherán belvárosát is több légicsapás érte. Ennek következtében jelentős károk keletkeztek egy zsinagóga épületében, annak egyes részei teljesen megsemmisültek – jelentette a Mehr iráni hírügynökség.

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

A budapesti lakosok, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti állandósult konfliktus, hogy az infrastruktúra fejlesztése nem követi kellő ütemben a lakóparképítéseket.

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

