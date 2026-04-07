Újabb „energiacsapás” az iráni háborúban

Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta hajnalban Szaúd-Arábia energetikai létesítményeit. A légvédelem tizenegy ballisztikus rakétát semmisített meg a királyság keleti tartományában, de a repeszdarabok így is energetikai infrastruktúra közelébe hullottak. Az ország védelmi minisztériumának közleménye szerint megkezdődött a támadás okozta károk felmérése.

Irán ballisztikus rakétákat indított Izrael felé is. Az iráni állami televízió beszámolója szerint a zsidó állam déli területét vették célba. A támadást az izraeli hadsereg is megerősítette, de részleteket nem közölt. Ez volt az első iráni támadás Izrael ellen mintegy 12 órán belül.

Izrael hajnalban támadta Iránt. Az ország déli részén fekvő Siraz városából nagyerejű robbanásokról érkeztek jelentések, a részletek közlése nélkül. Teherán belvárosát is több légicsapás érte. Ennek következtében jelentős károk keletkeztek egy zsinagóga épületében, annak egyes részei teljesen megsemmisültek – jelentette a Mehr iráni hírügynökség.

