2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump úgy érzi, Irán új vezetése „élesebb eszű”, mint a korábbi

Infostart / MTI

Úgy tűnik, Irán vezetői megegyezési szándékkal vesznek részt az Egyesült Államokkal zajló tárgyalási folyamatban – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Irán oldalán egy készséges és aktívan tárgyaló felet lát, hozzátéve, hogy az ország új vezetése „bölcsebb, élesebb eszű és kevéssé radikális”, mint a korábbi.

Hangsúlyozta, hogy az egyezségben érdekelt államok részt vesznek az amerikai és iráni fél közötti közvetítésben, és a megbeszélések jól haladnak.

Az elnök kritikus időszaknak nevezte az elkövetkezendő napokat, és emlékeztetett arra, hogy az Iránnak adott meghosszabbított ultimátum washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor lejár, és hangsúlyozta, hogy

amennyiben addig Irán nem állapodik meg az Egyesült Államokkal, akkor a légicsapások „a kőkorszakig” vetik vissza Iránt.

„Minden híd és minden erőmű” elpusztul kedden éjfélig, amennyiben nincs egyezség – hangoztatta az elnök, hozzátéve, hogy nem szeretné, ha ez történne. Azt is megismételte, hogy az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban, hogy megfossza a nukleáris fegyver birtoklásának lehetőségétől.

Donald Trump ismét kijelentette, hogy csalódott a NATO-ban az iráni műveletben való segítségnyújtás elutasítása miatt. Megjegyezte, hogy ezen nem változtat az sem, hogy a katonai szervezet főtitkára, Mark Rutte szerdán Washingtonba látogat.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!



Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. A Cnbc tudósítása szerint a múlt héten az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni. A hétfői kereskedési nap első felében pozitív hangulat uralkodik a tengerentúlon, a fő indexek enyhe emelkedésben vannak. Az amerikai elnök, keleti parti idő szerint hétfő délután a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban. Trump egyik mondatában jelentős fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben, mely szerint akár már holnap éjjel képes lenne kiiktatni a közel-keleti államot. A sajtótájékoztató idejére némileg visszaesett a főbb indexek emelkedése. A kereskedési idő végére azonban pozitívban tudtak maradni a legfontosabb amerikai indexek. Az S&P 500 árfolyama 0,45%-kal került feljebb, a Dow Jones pedig 0,36%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A Nasdaq 0,54%-os pluszban zárt.

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

The crew challenges this generation and the next "to make sure this record is not long-lived", as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

2026. április 6. 21:07
Megvették a diktátor villáját, hogy ne legyen emlékhely
2026. április 6. 20:34
Szabadon engedték azt a farkast, ami rátámadt egy nőre Hamburgban
